Amazon Music, 3 mesi gratis per il Black Friday!

Se siete appassionati di musica e siete alla ricerca di un ottimo servizio di streaming che non sia Spotify, allora sarete felici di sapere che, in vista del Black Friday 2021, Amazon ha deciso di proporci una nuova promozione relativa al suo servizio Music Unlimited, offrendovi la possibilità di sottoscrivere gratuitamente i primi 3 mesi di servizio gratuito, a patto però che siate nuovi clienti!

L’attivazione è immediata e, come detto, basta semplicemente non aver mai sottoscritto il servizio (nemmeno gratuitamente) per poter accedere alla promozione di Amazon, che vi garantirà tanta musica in alta definizione, senza pubblicità, e fino alla fine dell’anno!

Che cosa è Amazon Music Unlimited?

Music Unlimited è un servizio di streaming musicale, simile a Spotify, grazie al quale poter ascoltare musica in digitale, con un catalogo che conta oltre 70 milioni di brani, senza contare playlist, stazioni radio digitali, ed ovviamente podcast. Si tratta di un servizio davvero ottimo, il cui costo mensile sarebbe di 9,99€, ed alla cui sottoscrizione viene, di norma, offerto un periodo gratuito di utilizzo pari a 30 giorni. Ovviamente Music Unlimited funziona praticamente ovunque, dai notebook agli smartphone, passando anche per i dispositivi Amazon Echo, attraverso i quali è possibile chiedere direttamente ad Alexa di riprodurre i vostri contenuti preferiti.

Inoltre, come per la versione premium di Amazon, anche Music Unlimited gode di streaming di altissima qualità, nonché dell’assenza di pubblicità e fastidi annessi risultando, dunque, un’ottimo modo di ascoltare musica sia online che offline. Come detto, tale servizio richiederebbe un esborso di quasi 10 euro al mese, ma grazie a questa promozione, Music Unlimited potrà essere vostro in formula del tutto gratuita per ben 3 mesi, in quella che è una promozione a cui potrete aderire fino all’inizio del prossimo anno.

Per aderire, non dovrete fare null’altro che registrarvi presso la pagina Amazon dedicata alla promozione, e procedere all’inserimento dei dati richiesti, al termine del quale sarà immediatamente attivato il servizio. Ovviamente, potrete poi decidere di disdirlo in ogni momento, e ben prima che scatti il primo mese a pagamento, il che non comporterà la disattivazione del servizio, che potrete comunque usare fino allo scadere dei mesi in promozione.

Ciò detto, non ci resta altro che rimandarvi al link diretto per la sottoscrizione, vi offriamo anche quelli che sono i termini e le condizioni dell’offerta su Music Unlimited, così che possiate avere un prospetto chiaro relativo alla sottoscrizione anche se, lo ribadiamo, vi garantiamo che in essa non si annida alcun costo nascosto.

Termini e Condizioni dell’offerta Amazon Music Unlimited

Abbonamento Individuale valida dal 19 ottobre 2021 al 10 gennaio 2022 inclusi.

Offerta riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 3 mesi.

Terminato il Periodo dell’Offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99 € al mese, fino alla relativa cancellazione.

I clienti che beneficiano di questa Offerta promozionale non potranno usufruire del periodo d’uso gratuito di 3 mesi di Amazon Music Unlimited.

L’Offerta promozionale ha ad oggetto i contenuti e servizi digitali offerti da Amazon Digital UK Limited ed è soggetta alle Condizioni Generali d’Uso Amazon Music.

L’Offerta promozionale è riservata ai clienti maggiorenni.

L’Offerta promozionale non è cumulabile con altre promozioni, è limitata ad un solo account ed è fruibile per una sola volta.

L’Offerta promozionale non è trasferibile né convertibile in denaro. Amazon si riserva il diritto di modificare o annullare la presente Offerta promozionale in qualsiasi momento.

In caso di violazione di uno di questi termini, l’offerta non sarà più valida.

Ciò detto, invitandovi a non perdere assolutamente questa preziosa occasione offerta da Amazon, vi ricordiamo che, qualora foste alla ricerca di ulteriori sconti, potete fare affidamento ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona ascolto!

