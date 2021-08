Amazon: oltre 100€ di sconto sull’Asus VivoBook 15 con Intel Core i7!

Dopo aver dato uno sguardo alle principali offerte giornaliere, torniamo ancora una volta su Amazon per parlarvi di una nuova ed imperdibile opportunità di risparmio. Infatti, quest’oggi è possibile acquistare i migliori notebook e chromebook targati Asus a prezzi decisamente convenienti, con sconti che possono raggiungere la percentuale del 28%.

La lista dei prodotti promozionati non è particolarmente copiosa ma, tra le offerte disponibili, vi consigliamo di acquistare il notebook l’Asus VivoBook 15, in particolare il modello ‎K513EA-BN742T. Generalmente commercializzato a 899,00€, questo dispositivo è ora proposto a “soli” 779,00€, a seguito di uno sconto di ben 120,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Stiamo parlando di un ottimo dispositivo, considerando quelle che sono le sue specifiche tecniche. Innanzitutto, possiede un processore Intel Core i7-1165G7 di undicesima generazione affiancato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio d’archiviazione SSD PCIE. Invece, per quanto concerne la scheda grafica, questo notebook può contare su un chip integrato al processore, l’Intel UHD Graphics, perfetto per le sessioni di gioco occasionali.

L’Asus VivoBook 15, inoltre, vanta un ampio display NanoEdge da 15,6 pollici con una risoluzione nativa in FullHD, vale a dire 1920 x 1080 pixel. Tra le sue caratteristiche troviamo anche un rapporto schermo-corpo dell’85% per un’esperienza visiva migliore rispetto a tanti altri prodotti di questo segmento di mercato. Il comparto connettività è piuttosto completo, grazie alla presenza di un lettore micro-SD e un porta USB 3.2 Type-C.

Come facilmente intuibile, questo notebook rappresenta un ottimo investimento per lo smart-working, adatto dunque al multitasking produttivo, all’editing multimediale ma anche al gaming occasionale. Tuttavia, l’offerta in questione rappresenta soltanto la punta dell’iceberg, motivo per cui vi consigliamo di dare uno sguardo all’apposita pagina del portale, cosicché possiate acquistare il dispositivo che meglio si adatti alle vostre esigenze.

