Amazon Prime Day 2020: le offerte su notebook e hardware del 13 ottobre

Il conto alla rovescia è finalmente arrivato a zero e sono iniziate le tanto attese offerte di Amazon Prime Day, offerte che, come ogni anno, sapranno soddisfare molte persone, con sconti su tantissimi prodotti diversi, tra cui non mancano certamente i notebook, ad un prezzo scontatissimo. Vi ricordiamo, però, che per poter accedere a questi sconti incredibili della durata di solo due giorni, è necessario essere abbonati ad Amazon Prime. Qualora non abbiate mai usufruito di tutti i vantaggi offerti da questo servizio, potete iscrivervi gratuitamente per 30 giorni e avere così la possibilità di fare l’affare dell’anno.

Con il Prime Day sono disponibili decine di notebook, tutti contraddistinti da percentuali di sconto elevate e tutti appartenenti alla fascia alta del mercato, facendo letteralmente fare salti di gioia agli appassionati di gaming che speravano in questa occasione o per coloro che necessitano di un computer portatile dalle prestazioni eccezionali in grado di eseguire qualsiasi programma con facilità e senza rallentamenti. Tra questi dispositivi, vi segnaliamo l’MSI GE75 Raider 10SFS-271IT, un portatile da 17 pollici che possiamo definire senza peli sulla lingua come uno dei più potenti attualmente disponibili, dato che sotto la scocca è presente niente di meno che il processore Intel Core i7-10875H abbinato a 32GB di RAM ultra veloce e da una scheda video Nvidia RTX 2070 Super, nonché da un SSD M.2 PCIe da 512GB.

Componenti da top di gamma, i quali vi faranno provare cosa si prova a giocare ai titoli di ultima generazione con dettagli al massimo, tramite un bellissimo display con frequenza di aggiornamento a ben 300 Hz. Quando si tratta di potenza pura e prestazioni, l’MSI GE75 Raider 10SFS-271IT ha pochi rivali, soprattutto con questa offerta, dato che viene proposto “solamente” a 2.119,99€ invece di 2.649,00€, un prezzo decisamente interessante per quello che è senza dubbio un mostro di potenza.

