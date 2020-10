Amazon Prime Day 2020: un successo a livello globale

Grazie alle sue iniziative, alla sua grande affidabilità e ovviamente ai suoi prezzi estremamente competitivi, Amazon è diventato il più grande e-commerce del mondo e non è una sorpresa scoprire che anche l’ultimo Prime Day, conclusosi pochi giorni fa, si è rivelato un incredibile successo, con numeri di vendite stratosferici che hanno fatto risparmiare milioni di italiani. Ma cosa hanno comprato esattamente gli utenti abbonati al servizio Prime in questi due giorni pieni di offerte? Scopriamolo in questo articolo!

Sebbene i prodotti aderenti all’iniziativa siano stati migliaia, i dispositivi Echo l’hanno fatta ancora una volta da padrone, risultando tra quelli più venduti in assoluto a livello mondiale, insieme alla famiglia Fire TV Stick, ma hanno registrato grosse vendite anche gli aspirapolvere robot, con il Roomba di iRobot che precede tutti gli altri. Come si può notare, gli utenti si sono portati a casa quelli che sono alcuni dei principali prodotti smart, a dimostrazione di come la tecnologia giochi ormai un ruolo importante nella nostra vita quotidiana, facendoci risparmiare tempo e spesso anche divertire. Se escludiamo quest’ultimi, tra gli articoli più venduti troviamo FIFA 21 per PS4, con incluso l’aggiornamento PS5, capsule caffè Borbone Respresso e mascherine Jiandi FFP2.

Detto ciò, il Prime Day 2020 si è rivelato il migliore di sempre per le piccole e medie imprese che utilizzano il colosso dell’e-commerce per vendere i loro prodotti, registrando un aumento di quasi il 60% rispetto allo scorso anno. Questo è sicuramente merito dell’iniziativa di Amazon che ha deciso di dare supporto a quest’ultime in questo periodo così difficile, offrendo 10,00€ di sconto agli utenti durante il Prime Day qualora facessero una spesa di almeno 10€ su una selezione di articoli. Come riporta il comunicato stampa, tra i prodotti dei partner di vendita italiani più acquistati dai clienti Prime ci sono le capsule per caffè Pop E-Mio e quelle di Yespresso, nonché il cuscino per neonati Koala Babycare, il termometro digitale Farmamed, la crema Modella Ricci venduta da Capello Point e il materasso matrimoniale Memory Foam venduto da Materassiedoghe.

Vale la pena sottolineare anche l’enorme investimento messo in campo da Amazon (800 milioni di dollari) per mantenere al più sicuro possibile i suoi collaboratori dagli effetti della pandemia ed effettuare consegne a domicilio nel rispetto delle regole. Insomma, gli italiani (e non solo) hanno scelto ancora una volta Amazon per fare i loro acquisti e ci sono tutti i presupposti che ciò si confermi anche negli anni a venire. Il prossimo appuntamento da non perdere è sicuramente il Black Friday e il successivo Cyber Monday, ma prima di allora suggeriamo di rimanere sintonizzati sulle nostre pagine perché segnaliamo quotidianamente le migliori offerte disponibili non solo di Amazon, ma anche di altri e-commerce i quali, spesso, riescono a tenere il passo proponendo sconti meritevoli di attenzione.

