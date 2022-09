Gli Amazon Prime Day stanno per tornare! Come saprete, infatti, Amazon ha annunciato che l’11 e il 12 ottobre ci saranno due giornate di offerte imperdibili, dedicate ancora una volta ai soli clienti Amazon Prime! Si tratta di un’occasione davvero imperdibili e del tutto inattesa, specie considerando che i Prime Day c’erano già stati qualche mese fa, e le offerte non erano state affatto male!

Nell’attesa, Amazon ha comunque dato il via ad una piccola tornata promozionale, basata per lo più sui suoi dispositivi Amazon Echo e che include, tra le varie, anche un prezzo molto conveniente per il sempre ottimo Echo Dot di terza generazione, ormai certamente “superato” in termini di design, ma oggi davvero molto conveniente, visto il prezzo di appena 17,99€!

Parliamo di un prodotto che, in origine, costerebbe la bellezza di 49,99€ e che, pertanto, è oggi scontato addirittura del 64%! Uno sconto importante, per un prodotto smart che, anche al netto degli anni, resta ancora affidabile e valido, sia per chi non è ancora entrato nel mondo di Amazon Alexa, sia per chi cerca un prodotto conveniente utile ad allargare la propria rete domotica.

Un prodotto sfizioso e davvero conveniente, con cui non è solo possibile controllare altri dispositivi smart, come ad esempio televisori, robot aspirapolvere o condizionatori, ma con cui è possibile anche, ad esempio, ascoltare musica, prendere note, organizzare il proprio calendario, e non solo!

In chiusura vi ricordiamo che, per quanto riguarda i prossimi Amazon Prime Days, per usufruire delle offerte occorrerà essere iscritti al servizio in abbonamento Amazon Prime, senza il quale non potrete accedere agli ottimi sconti del portale! Per questo, vi suggeriamo caldamente di recarvi subito alla pagina d’iscrizione, anche considerando che i primi 30 giorni di servizio sono completamente gratuiti per tutti i nuovi clienti!

Ovviamente, Echo Dot di terza generazione non è l’unico prodotto presente in questa promozione che, anzi, include anche alcuni prodotti della gamma Echo Show, ovvero quella serie di dispositivi provvisti di display, e con cui è possibile anche guardare video o effettuare videochiamate! Per questo,vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata all’intera pagina Amazon dedicata alla promo, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo articolo prima che vada esaurito!

