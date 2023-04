Nonostante siano terminate da pochi giorni le Offerte di Primavera, Amazon non smette di stupire con promozioni vantaggiose che permettono di risparmiare sugli acquisti. Lo store ha infatti lanciato una nuova campagna valida fino al 30 aprile, grazie alla quale potrete ottenere un buono da 5,00€ da spendere su qualsiasi ordine superiore ai 15,00€!

Ottenere il buono è facilissimo: se avete ricevuto una e-mail o una notifica sullo smartphone, oppure se semplicemente potete vedere il banner con la dicitura “Sei idoneo per questa offerta” nella parte superiore della pagina dedicata alla promozione, significa che siete idonei per riscattarlo. Vi basterà quindi cliccare sul pulsante “Applica promozione”, ricevendo così il coupon da 5,00€ da utilizzare in qualsiasi momento fino al 30 aprile.

L’offerta è valida solo per gli acquisti effettuati all’interno dell’app di Amazon (disponibile gratuitamente per smartphone e tablet Android e iOS) e, chiaramente, solo per coloro che sono iscritti al servizio Prime. In caso contrario vi invitiamo a prendere in considerazione la sottoscrizione, dato che i primi 30 giorni dall’abbonamento sono gratis e vi garantiranno anche la consegna gratuita e rapida di tutti i vostri ordini.

Potrete utilizzare il buono per acquistare qualsiasi prodotto disponibile nello store e spedito in Italia, fatta eccezione per dispositivi Amazon come i Kindle, contenuti digitali come libri e brani musicali, prodotti alimentari per bambini, sigarette e buoni regalo. Insomma, avrete modo di sbizzarrirvi, magari acquistando un articolo che avete visto su TikTok e che è diventato virale nelle ultime settimane.

Non ci resta dunque che rimandarvi alla pagina Amazon in cui sono spiegate tutte le condizioni dell’offerta e dove potrete riscattare il buono. Il nostro consiglio è quello di farlo il prima possibile, in modo da non rischiare di perdere la promozione.

