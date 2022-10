Mancano poche ore alle offerte del Prime Day autunnale, ma c’è chi ha anticipato i tempi, rilasciando offerte imperdibili e accessibili anche da chi non dispone di un abbonamento Prime che, ricordiamo, sarà obbligatorio per accedere agli sconti che partiranno dalla prossima mezzanotte. Le occasioni odierne riguardano gli antivirus Norton 360, i cui piani di abbonamento godono di ribassi fino al 69%.

Siamo di fronte a proposte d’acquisto davvero notevoli, così come è considerevole il software in questione, tra i migliori antivirus disponibili sul mercato. Le offerte riguardano i due piani di abbonamento più interessanti, ossia il Deluxe e il Premium, offerti rispettivamente a soli 27,99€ e 32,99€. Ci sarebbe in realtà anche una terza opzione ancora più vantaggiosa, relativa al piano Premium, al costo di soli 24,99€, con l’unica differenza nell’avere il rinnovo automatico, che scatterà dopo 15 mesi, in quanto ogni pacchetto annuale viene offerto con 3 mesi in omaggio.

Progettato con i più alti livelli di sicurezza informatica, Norton 360 è oggi molto di più di un ottimo antivirus, in quanto integra software che normalmente vengono venduti separatamente, come la VPN, il password manager e uno spazio nel Cloud in cui fare backup o archiviare i file più importanti, liberando così spazio nel vostro hard disk o SSD.

A questo si aggiunge anche il Safecam, utile per tutti quei PC che hanno una webcam integrata, ma anche per chi è solito aggiungerla solo al momento del bisogno. Questa funzione è mirata alla salvaguardia della vostra privacy, con tecnologie che impediscono ai criminali informatici di tentare di accedere alla vostra webcam.

Il tutto viene analizzato in tempo reale, così come le notifiche, che non tarderanno ad avvisarvi in caso di attacchi, o qualora Norton 360 trovasse i vostri dati personali nel Dark Web. Se il PC viene usato anche dai minori, avrete un motivo in più per non perdervi queste offerte, poiché con gli antivirus Norton potrete gestire le attività online dei vostri figli, consentendogli di esplorare il mondo del web in totale sicurezza.

Insomma, una suite completa per la massima sicurezza contro virus e attacchi informatici che, a questo prezzo, non dovreste lasciarvi sfuggire e, per questo, consigliamo di visitare la pagina promozionale dedicata, cosicché possiate scoprire l’offerta a 360°, oltre a farvi un’idea più chiara delle possibilità offerte da questo software.

