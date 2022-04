L’antivirus proposto da Norton è uno dei più noti nell’ambiente della sicurezza, tanto da essere apprezzato già dal 1991. Attualmente, il pacchetto dell’azienda è noto come Norton AntiVirus Plus, una suite di base che però risulta molto completa ed efficace, e offre protezione da virus e ransomware, ma anche il blocco degli URL pericolosi, un password manager, un sistema di firewall smart, strumenti di manutenzione del sistema e 2 GB di spazio di archiviazione in cloud. Ci sono dei pacchetti più avanzati, che rientrano nel brand Norton 360, di cui vi parleremo nel corso della recensione.

Il pacchetto di base copre un singolo dispositivo per un anno, e potrete associare la vostra licenza a un computer Windows o Mac: il prezzo, considerata soprattutto la promozione per il primo anno, è interessante per quello che viene offerto, tuttavia se siete alla ricerca di qualcosa di più avanzato potrebbe valere la pena esaminare le altre offerte dell’azienda.

Passando infatti a Norton 360 avrete accesso a un maggior numero di funzioni e potrete proteggere fino a cinque dispositivi, anche Android e iOS. Norton 360 Deluxe, invece, include l’accesso illimitato a Norton Secure VPN per un massimo di cinque dispositivi, protegge la webcam dagli utenti non autorizzati e porta lo spazio di archiviazione in cloud a 50 GB. Fra le altre funzioni segnaliamo il controllo genitori che vi aiuterà a tenere d’occhio i bambini quando navigano sulla rete, nonché il monitoraggio del dark web, che vi avvisa se il vostro indirizzo e-mail risulta venduto online.

Se non riuscite a decidere quale versione faccia maggiormente al caso vostro potrete attivare una versione di prova gratuita per 30 giorni, ma anche se doveste cambiare idea dopo l’acquisto, è attiva una generosa garanzia soddisfatti o rimborsati di ben 60 giorni.

Norton Antivirus – Piani e prezzi

Norton AntiVirus Plus

Installazione

Norton AntiVirus Plus risulta molto semplice da installare. Il pacchetto ha richiesto 1 GB di spazio di archiviazione, che rientra nella media delle suite con la stessa quantità di funzioni, e aggiunto al sistema solo due processi principali in background.

Spesso i malware provano a disattivare l’antivirus prima di attaccare il sistema, pertanto i migliori antivirus devono essere ben protetti da questo punto di vista. E questo è uno dei primi test che effettuiamo, simulando attacchi di questo tipo, ad esempio chiudendo processi, rimuovendo file, disabilitando servizi e driver. Nonostante siamo riusciti a chiudere il processo relativo alla dashboard utente di Norton, i file principali, così come i servizi e i driver della suite sono rimasti attivi e protetti, dunque la sicurezza del sistema non è stata compromessa.

Antivirus

Norton AntiVirus Plus presenta un’interfaccia alquanto insolita, dato che è suddivisa in due finestre. Purtroppo molto spazio risulta sprecato nella sezione dedicata a “Il mio Norton”, con pochi pulsanti utili e tanto spazio bianco. Per accedere alle funzioni davvero fondamentali, occorre aprire una finestra a parte, Sicurezza, la cui navigazione non è esattamente immediata.

In sé, l’Antivirus è comunque semplice. Le scansioni intelligenti richiedono pochi clic indipendentemente dall’interfaccia in uso. È possibile avviare scansioni veloci, analizzare la rete in cerca di problemi di sicurezza e verificare la presenza di “problemi avanzati”, che si traduce principalmente in un elenco di cookie da rimuovere. Se occorre, si può anche avviare una scansione completa del sistema, oppure un’analisi personalizzata che ci ha stupito per via della sua flessibilità. Ad esempio potreste analizzare una cartella specifica entro un certo orario e a determinate condizioni (ad esempio quando il sistema è inattivo).

Anche dal punto di vista dei tempi, le scansioni rientrano nella norma: il nostro solito test dei 50 GB ha impiegato 29 minuti nella prima scansione, scesi a poco più di 4 alla successiva. Rimane comunque più lenta di altre suite, come Bitdefender Antivirus.

Per casi in cui occorre maggiore incisività, potete utilizzare Power Eraser, pensato per eliminare le minacce più resistenti. Si tratta di uno strumento funzionale e davvero utile, tuttavia è disponibile gratuitamente sul sito web di Norton, dunque non occorre acquistare la suite se vi interessa.

In ogni caso, se non avete certezza sullo stato di infezione della vostra macchina e volete indagare più a fondo, Norton Insight vi fornisce un resoconto circa la “reputazione” dei file nel sistema. Immaginate una specie di Gestione attività di Windows più orientato alla sicurezza: la finestra principale mostra i processi in esecuzione, con un punteggio di attendibilità, il numero di utenti che li utilizzano, l’impatto sul sistema e altre informazioni utili.

I veterani lo troveranno particolarmente utile, ad esempio nel caso in cui una minaccia non ancora nota abbia infettato un dispositivo. Grazie a Insight sarà possibile localizzare possibili problemi, evidenziando i processi o i moduli sconosciuti. Chi ha una certa esperienza su Windows ne trarrà senz’altro beneficio, non dovendo più tracciare manualmente l’eventuale malware.

Protezione

Secondo gli ultimi test di AV-Comparatives, Norton si comporta bene dal punto di vista della protezione dei sistemi in cui viene installato, con un punteggio di 96% in precisione ottenuto nei test di protezione dal malware di SE-Labs (terzo trimestre 2021).

Abbiamo condotto alcuni test personalmente, simulando un attacco malware con download di file dannosi tramite i normali strumenti messi a disposizione di Windows. Anche in questo caso, Norton AntiVirus Plus è stato all’altezza delle aspettative, dato che è riuscito a bloccare la maggior parte dei nostri attacchi, ancor prima del download dei file. E sebbene altri tentativi siano stati ignorati, il sistema di rilevamento dei file ha individuato e messo subito in quarantena i file dannosi non appena copiati sul disco fisso.

Anche contro il ransomware, Norton si è dimostrato efficace, bloccando un tentativo di attacco da parte di un programma non ancora inserito nei suoi database, solo tramite la valutazione del suo funzionamento. Purtroppo, però, prima del blocco, il nostro ransomware di prova è riuscito a crittografare una cinquantina di file, che abbiamo perso.

Navigazione sicura

Norton AntiVirus Plus impiega vari metodi di protezione delle vostre attività online. Norton Safe Search è un ambiente di ricerca basato su Ask, che vi mette in guardia sulla possibile natura dannosa dei siti web, ma è disponibile anche un’estensione per Google, al nome di Norton Safe Web che aggiunge una valutazione dei siti nei risultati di ricerca. In ogni caso non è uno strumento da usare obbligatoriamente, dato che di per sé, Norton riesce a bloccare i domini dannosi a livello della rete, proteggendo di fatto tutte le applicazioni che si collegano a Internet. Infine, il sistema di avviso restituisce sempre una motivazione dettagliata per ogni sito bloccato.

Firewall

Fra gli extra offerti da Norton AntiVirus Plus, c’è un firewall intelligente che ci avvisa se eventuali programmi non attendibili provano a stabilire una connessione a Internet, richiedono un’autorizzazione. Di solito le informazioni fornite dallo strumento sono sufficienti per decidere se bloccare o meno uno di questi programmi. Ad esempio, il firewall rileva e avverte circa l’assenza di firme digitali, oppure se un sito è troppo recente. Inoltre le impostazioni avanzate consentono ai più esperti di configurare nel dettaglio la gestione di protocolli e traffico.

Backup

Risulta molto gradito, inoltre, lo strumento di backup compreso con Norton AntiVirus Plus, con ben 2 GB di spazio online e supporto dell’archiviazione locale. L’applicazione in sé è alquanto elementare e non potrete gestire le versioni dei vostri backup, sottoporre i file a crittografia o definire delle regole di archiviazione. In ogni caso potrete escludere alcune cartelle e file oppure scegliere una destinazione di storage locale. I backup sono eseguibili una tantum ma si possono anche pianificare per l’esecuzione automatica a cadenza giornaliera, settimanale o mensile, con la possibilità di attivare il processo solo quando il computer è inattivo.

Purtroppo le funzioni elementari e il poco spazio disponibile rendono questo strumento realmente utile solo agli utenti di base, con esigenze di backup molto limitate.

Prestazioni

Norton AntiVirus Plus offre anche alcuni semplici programmi pensati per la manutenzione del PC. Ottimizzazione disco consente di deframmentare i file riposizionando sul disco per migliorare le prestazioni, anche se non ha molto senso usarlo sulle moderne unità SSD.

Lo strumento di pulizia elimina i file temporanei di Windows, Internet Explorer e Chrome, e nient’altro. Non ci sono notifiche e, onestamente, l’abbiamo trovato fin troppo basilare

Gestione avvio, invece, è molto più interessante, con molti dettagli circa i programmi che partono all’avvio di Windows, con le risorse usate, la frequenza con cui si trovano nei computer di altri clienti Norton e la possibilità di eliminarle dall’avvio automatico o ritardarne il lancio. Anche i dettagli sulle singole app abbondano, e potrete accedere a informazioni come il consumo di CPU e RAM da parte di ogni singolo programma, le letture e scritture eseguite su disco e uno storico delle risorse CPU utilizzate negli ultimi dieci minuti.

Probabilmente, l’utente medio farà spallucce, ma i più esperti potranno analizzare in dettaglio il rapporto processi/risorse sul sistema. E questo strumento è offerto solo da Norton, non si trova alcun analogo nei pacchetti della concorrenza.

Norton 360

Chi cerca qualcosa in più oltre alle funzioni descritte fin qui, potrebbe optare per i piani Norton 360. La versione base è Norton 360 Standard, che a quanto offerto da Norton AntiVirus Plus aggiunge la protezione webcam, l’utilizzo illimitato di Norton Secure VPN per un singolo dispositivo e offre l’upgrade dello spazio di archiviazione online che da 2 sale a 10 GB. Un altro vantaggio è costituito dalle app per Android e iOS, per estendere la protezione a smartphone e tablet.

Nello specifico, la protezione della webcam è affidata a SafeCam, che avvisa l’utente quando app non attendibili provano ad accedere alla fotocamera, offrendo la possibilità di bloccarle. In generale, l’app funziona bene e permette di memorizzare le proprie scelte, così da consentire o bloccare un’app senza dover ricevere sempre un prompt.

La VPN, poi, è interessante: innanzitutto si integra con l’interfaccia della suite, senza finestre aggiuntive. Basta attivare l’opzione e verrete connessi automaticamente al server più veloce al di fuori del vostro Paese.

A livello di anonimato, la VPN si comporta bene, con una buona selezione di Paesi (31), anche se non ci sono opzioni relative a città o regioni. Inoltre, non è possibile creare un elenco di preferiti. In ogni caso non mancano le opzioni utili, come la connessione automatica in VPN nel caso di reti non protette, sistemi di blocco di tracker e inserzioni, split tunneling e un kill switch. Tranne quest’ultimo, che non sempre risulta efficace, le altre funzioni funzionano come previsto.

Le velocità, tuttavia, non sono paragonabili ai migliori provider di VPN, sebbene non si tratti di un servizio pessimo. Anzi, nei casi d’uso più basilari potrebbe tornare utile, ma se la VPN è una priorità, non quella di Norton da sola non giustifica il passaggio a Norton 360.

Riguardo alle app mobili, fatta qualche eccezione su iOS, le funzioni principali dell’edizione desktop sono rispecchiate abbastanza bene, addirittura su Android c’è qualche extra pensato proprio per mobile, come il rilevamento proattivo del malware.

Anche la VPN funziona come su computer, mentre Norton Mobile Security su iOS risulta un po’ più semplice, sebbene la protezione web sia tanto efficace quanto le altre versioni.

Il vantaggio è che tutte le versioni mobili sono disponibili in prova gratuita, per testarle prima di decidere se valga la pena sottoscrivere un abbonamento.

Infine, è disponibile anche filtro antispam, sebbene molto basilare e integrabile solo con Outlook, ed esclusivamente tramite POP3 e SMTP. Il pacchetto Norton 360 Deluxe estende la copertura a cinque PC, Mac, smartphone o tablet, con la possibilità di usare la VPN su tutti e cinque i dispositivi. Inoltre lo spazio sale da 10 a 50 GB. Come extra, è incluso un sistema di controllo genitori, con molte funzioni al di là di quelle basilari a cui ci hanno abituato altre suite. Infatti, offre un filtro contenuti dettagliato, tracciamento GPS per dispositivi mobili, nonché il monitoraggio approfondito di termini di ricerca, siti visitati e video guardati. Purtroppo lo strumento non è disponibile per Mac.

Conclusione

Norton AntiVirus Plus è una suite molto efficace e offre maggiori funzionalità rispetto ad altre concorrenti dello stesso livello. Sebbene non brilli nel ransomware al pari di altre soluzioni, è risultata efficace nel bloccare la minaccia e, in generale, l’antivirus e la suite di sicurezza meritano di essere provate.

Norton 360 Standard ha il plus della VPN, ma se non vi serve non ci sono molti altri motivi per fare un upgrade. Passare alla Deluxe potrebbe aver senso più che altro se dovete proteggere più dispositivi e usare una VPN in ognuno di essi oppure volete controllare le attività dei vostri figli (non da Mac però). Nel suo complesso, però, rientra senz’altro fra le migliori suite antivirus e sicurezza.