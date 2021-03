Apple AirPods 2 ad un prezzo mai visto su eBay!

La nostra rassegna delle migliori offerte di questo lunedì continua con le occasioni degli Imperdibili di eBay e le tante categorie di prodotti presenti, che riconfermano la piattaforma come uno dei luoghi migliori dove effettuare acquisti di qualsiasi genere a prezzo scontato, includendo sempre tanti smartphone, TV, elettrodomestici, capi d’abbigliamento e tanti dispositivi per la cura della persona, il tutto con sconti che talvolta arrivano a ridurre i prezzi anche oltre l’80%! Ma non è tutto, vi ricordiamo infatti che su eBay, oltre alle occasioni degli Imperdibili, potete anche avvalervi del servizio di spesa a casa che vi permetterà di sfruttare anche le prime promozioni dello store le uova di Pasqua, con una vasta scelta di opzioni al latte, fondenti e persino senza glutine!

Tra le offerte presenti negli Imperdibili di eBay di oggi, spiccano di certo gli auricolari Apple AirPods di seconda generazione che possono esser acquistati ad appena 119,99€, con uno sconto del 40% sul loro tipico prezzo. Questa è la seconda versione degli auricolari realizzati da Apple, che va a migliorare la velocità di collegamento ai dispositivi, sempre offrendo un suono di alta qualità e una serie di impostazioni aiutano a dimunuire il consumo e garantire sessioni di chiamata più lunghe. Le ottime performance di riproduzione dei contenuti è dovuta al migliorato chip H1, che permette bassi vibranti ed allo stesso tempo alti chiari e squillanti sia con i contenuti multimediali che con le chiamate, e che permettono di attivare Siri con un semplice comando vocale o un semplice tap sugli auricolari.

Nonostante le dimensioni contenute, gli Apple AirPods sono dotati di particolari sensori ottici e persino di un accelerometro per il rilevamento vocale che capisce quando si sta parlando e permette, durante le chiamate, di escludere i rumori di fondo, e rendere più chiaro il suono della voce. Oltre agli Apple AirPods riceverete anche l’elegante custodia che, una volta inseriti gli auricolari al suo interno, permette di aumentare la loro autonomia fino a 24 ore, e può esser usata come base per la ricarica sia attraverso il tipico connettore lightning oppure con la funzione wireless.

Gli Apple AirPods sono riusciti a cambiare drasticamente il mondo degli auricolari wireless, e trovarli a questo prezzo è una vera occasione da non perdere, ma non dimenticate che sono solamente una delle tante occasioni proposte da eBay nelle sue offerte Imperdibili, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa agli Imperdibili, così da poter trovare quella perfetta in base alle vostre esigenze. Inoltre, sempre parlando di eBay, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è ancora possibile ricevere un buono sconto gratuito in grado di farvi risparmiare fino a 50€ sui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima!

Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di oggi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!