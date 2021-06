Apple iPhone e non solo a prezzi bassissimi nelle offerte eBay!

Se siete alla ricerca di una nuova smart TV di grandi dimensioni e con un pannello di ottima qualità, qualora non vi fossero bastate le ottime offerte proposte da Amazon sul tema, vi segnaliamo che anche grazie a “Gli Imperdibili” di eBay, potrete acquistare un’ottima smart TV LG OLED 55GX6 da 55″ ad un prezzo davvero conveniente!

Attualmente disponibile al costo di 1.399,99€ in virtù degli originali 1.649,00€, dopo uno sconto di oltre 200€ sul prezzo consigliato dal produttore, questo televisore rappresenta dunque di un’ottima occasione per poter cambiare il proprio vecchio televisore, considerando che questo gode (come specificato) di un design minimalista, di ottime specifiche tecniche e di un gran pannello OLED.

Questo dispositivo, innanzitutto, si presenta con un gran pannello composto da oltre otto milioni di pixel auto-illuminanti, che consentono di riprodurre neri e colori quasi perfetti alla risoluzione del 4K UltraHD. Il tutto è orchestrato da un processore proprietario LG A9 Gen3 con Intelligenza Artificiale AI Picture e AI Sound, che riconoscono il contenuto multimediale in riproduzione per regolare in totale autonomia i parametri audio video per il massimo intrattenimento.

LG OLED 55GX6, grazie al sistema operativo WebOS, può avviare applicazioni del calibro di Netflix, Amazon Prime Video, Youtube, Disney+ e Infinity, per poter garantire il massimo dell’intrattenimento a portata di telecomando. Inoltre, può anche impartire ordini a tutti i dispositivi di domotica casalinga, grazie all’integrazione dei due assistenti vocali più conosciuti, vale a dire l’Assistente Google e Amazon Alexa. A chiudere la scheda tecniche ci pensano le certificazioni DLNA Certified, e HDR. Non manca, essendo una Smart TV, la connettività Wi-Fi ed Ethernet.

Insomma, come specificato, questo televisore rappresenta un'ottima occasione in vista di Euro 2020 (la prima partita è programmata per questa sera). Ciò detto, lo sconto dedicato a questo TV è soltanto la punta dell'iceberg delle offerte giornaliere di eBay, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina degli sconti al seguente indirizzo.

