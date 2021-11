Apple MacBook Air M1 in vendita ad un super prezzo su Comet!

L’Apple MacBook Air del 2020 è un dispositivo esemplare, specie se consideriamo le sue specifiche tecniche unite ad un sistema operativo super ottimizzato. Qualora siate interessati all’acquisto, siamo lieti di comunicarvi che il famoso rivenditore Comet sta scontando questo notebook di Apple ad un prezzo decisamente invitante. In questo articolo vi spieghiamo le sue caratteristiche principali e dove acquistarlo.

Chiaramente, stiamo parlando di un’occasione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto per coloro che desiderano acquistare un dispositivo prestante, perfetto per lavorare in mobilità oppure per compiere diverse operazioni di editing leggero. Il MacBook Air, nella configurazione proposta in saldo, vanta un SoC Apple M1 affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione SSD.

Questo notebook, oltre ad avere componenti di assoluto livello, si propone come un ottimo dispositivo per guardare i migliori contenuti multimediali dal maggiori servizi di streaming on-demand, dato che possiede un display Retina da 13,3 pollici con una gramma cromatica P3, che assicura immagini brillanti e dettagliate in tutti i contesti.

L’Apple MacBook Air 13 garantisce un livello di privacy di alto profilo, in quanto vanta diverse tecnologie e funzionalità che garantiscono una sicurezza da non sottovalutare. Oltre a ciò, per quanto concerne i consumi energetici, questo device assicura un’autonomia fino a 18 ore di utilizzo, grazie ad una batteria agli ioni di litio capiente.

Originariamente disponibile a 1.159,00€, questo notebook è ora acquistabile a “soli” 959,00€, grazie ad uno sconto del 17,3% dal prezzo consigliato. Insomma, un prodotto eccellente, ora disponibile ad un prezzo davvero interessante. Chiaramente, questa opportunità non rappresenta l’unica offerta di Comet, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale.

Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

