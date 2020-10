Aspirapolvere Ariete Handy Force a 44,90€ con le offerte del giorno eBay!

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte del giorno di Amazon, passiamo ora in rassegna quelle che sono le proposte in sconto di eBay che, con le sue occasioni “imperdibili“, propone anche oggi una vasta scelta di articoli a prezzi scontati, tra cui smartphone, televisori, capi d’abbigliamento, piccoli e grandi elettrodomestici e persino videogiochi con riduzioni di prezzo che arrivano anche a superare il 50%!

Molte le proposte in sconto ma, tra le varie, vogliamo segnalarvi però è quella che riguarda la scopa elettrica Ariete Handy Force che, scontata oggi del 30%, potrà essere vostra ad appena 44,90€. Questa potente scopa elettrica è dotata di doppia funzione ed infatti oltre ad essere una valida aspirapolvere, può diventare facilmente un pratico aspira briciole. Il motore da 600W garantisce una notevole forza aspirante perfetta per tutte le superfici compresi i tappeti e i tessuti, ed anche in presenza di animali domestici è in grado di rimuovere peli, polveri, acari e pollini, che rimangono intrappolati nei filtri HEPA, garantendo una casa pulita e sicura.

Equipaggiata di un serbatoio da 0,5 litri, la scopa elettrica Ariete Handy Force è facile da pulire ed è costruita affinché la forma del suo serbatoio ottimizzi la potenza aspirante e la durata dei filtri, assicurando lo sporco al suo interno senza possibilità di fuoriuscita. La scopa Ariete Handy Force è inoltre dotata di una spazzola universale, pensata per pulire in profondità anche i pavimenti più delicati come marmo o ceramica ed è inoltre perfetta per una pulizia accurata di ogni anfratto di casa, arrivando a casa vostra già munita di molteplici accessori.

Oltre ad Ariete Handy Force, le offerte Imperdibili di eBay sono molteplici e spaziano fra più tipologie di prodotti, per questo il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina dello store. Infine, prima di lasciarvi perdere nel mare delle occasioni di eBay, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!