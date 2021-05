Aspirapolvere Dyson V11 ad un super prezzo su eBay!

Dopo avervi proposto le migliori offerte giornaliere provenienti da Amazon e Mediaworld, è giunto il momento di scoprire gli sconti de “Gli Imperdibili” di eBay. Infatti, il noto portale permette a tutti gli interessati di acquistare aspirapolvere, smart TV, smartphone e tanti altri elettrodomestici, a prezzi praticamente stracciati.

La lista dei prodotti promozionati è, come consuetudine per lo store, particolarmente lunga e variegata ma, tra le varie, vi consigliamo di dare uno sguardo all’offerta dedicata all’aspirapolvere senza fili Dyson V11, attualmente acquistabile a 549,00€ anziché 649,00€, grazie ad uno sconto di ben 100€ sul prezzo ufficiale consigliato dal produttore.

Dyson V11 rappresenta un concentrato di tecnologia, perché innanzitutto possiede un motore ciclonico capace di creare una forza di 79.000 g per spingere la polvere nel contenitore senza intasare il filtro. Tutta questa potenza è accompagnata da due setole rigide in nylon, che penetrano in profondità nei tappeti per rimuovere lo sporco, e da alcuni filamenti in fibra di carbonio che rimuovono efficacemente la polvere fine e lo sporco ostinato dai pavimenti.

Dyson V11 vanta tre modalità, ciascuna consente di compiere una pulizia in base alle proprie esigenze. La modalità equilibrata, ad esempio, è il perfetto connubio tra potenza e autonomia, mentre alla massima velocità questa scopa riesce a debellare lo sporco ostinato, riducendo drasticamente la durata della batteria. Inoltre, questo prodotto vanta un meccanismo a grilletto che espelle in modo igienico tutta la polvere e i detriti dal contenitore con un solo gesto, senza dover entrare a contatto con la sporcizia appena raccolta.

Ciò detto, senza indugiare oltre, vi consigliamo di dare uno sguardo alla lista completa degli articoli in promozione al seguente indirizzo, cosicché possiate visionarli in tutta la loro interezza. Prima di passare alla lista dei prodotti selezionati, vi ricordiamo di seguirci anche su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!