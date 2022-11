Se siete alla ricerca di un buon aspirapolvere robot ma, al contempo, volete risparmiare un bel po’ sul vostro acquisto, approfittando di qualche ottima offerta Amazon, allora fermatevi subito, perché non ci sarà bisogno di attendere il Black Friday per portarsi a casa un buon affare!

Già da ora, infatti, è disponibile su Amazon una splendida offerta dedicata all’ottimo aspirapolvere robot Xiaomi Vacuum-Mop 2S, un prodotto davvero niente male, il cui prezzo originale sarebbe di ben 299,99€, ma che oggi può essere vostro a soli 189,99€!

Si tratta indubbiamente di un buon affare, che vi permetterà di risparmiare la bellezza di 110 euro, corrispondenti al 37% del prezzo originale! Non male per un prodotto, di per sé, già abbastanza abbordabile rispetto alla media del mercato, ma che ha alle spalle anche l’ottimo pedigree del marchio Xiaomi, ormai tra i più affidabili del mondo tech, e non solo per ciò che concerne la telefonia.

Progettato per offrire una pulizia completa in ogni angolo della casa, Xiaomi Vacuum-Mop 2S vanta un’ottima tecnologia di navigazione laser, che, unita al suo sistema di navigazione, permette un rilevamento efficiente degli ostacoli e dello spazio circostante, provvedendo ad elaborare in tempo reale quella che è la strategia migliore per una più efficiente pulizia delle superfici.

Impostabile con 3 diverse modalità di pulizia, e completamente controllabile via app da cui, per altro, è persino possibile pianificare i diversi percorsi di pulizia, questo aspirapolvere robot targato Xiaomi offre una potenza di aspirazione fino a 2.200 Pa, ed è capace di aspirare anche il più piccolo pulviscolo depositatosi sui pavimenti.

Oltre a ciò, parliamo di un prodotto efficiente anche dal punto di vista del lavaggio, giacché dispone di un pratico accessorio da attaccare sulla pancia del robot che, riempito con acqua, e provvisto di un panno lavabile in microfibra, permette non solo l’aspirazione dei rifiuti, ma anche un rapido lavaggio delle superfici, per una casa sempre pulita, anche quando lontani dalle mura domestiche!

Silenzioso ed efficiente, questo robot aspirapolvere è l’ideale per abitazioni di piccole e medie dimensioni, e considerata l’ottima offerta vi suggeriremmo di acquistarlo subito, consultando l’apposita pagina Amazon prima che l’offerta termini o il prodotto vada esaurito.

