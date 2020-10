Aspirapolvere Rowenta X-Force a 199€ nel Solo per oggi MediaWorld!

Dopo aver analizzato le offerte del giorno dei principali store dedicati allo shopping, come Amazon e eBay, è ora giunto il momento di concentrarsi anche sulle quotidiane proposte del Solo per Oggi di MediaWorld con proposte che sembrano cominciare a rispondere al fuoco del Prime Day proponendo sconti anche del 30% su tantissimi prodotti. Attenzione però, perché queste offerte saranno valide fino alla mezzanotte di oggi, motivo per cui vi suggeriamo di affrettatevi per coglierle al volo!

Di tutti i prodotti proposti oggi da Mediaworld, vogliamo segnalarvi l’aspirapolvere senza filo Rowenta X-Force RH9639, che solamente per oggi potrete acquistare con 100€ di sconto, ossia a 199,99€ anzichè 299,99€. Questa scopa elettrica è in grado di reinventare il modo di pulire grazie alle sue elevate prestazioni e la massima praticità, infatti il potente motore da 185W non risente della tecnologia Flex che permette al tubo di piegarsi, e mantiene la sua forza aspirante anche nei luoghi più difficili da raggiungere. La doppia modalità Boost poi conferisce a Rowenta X-Force ulteriore potenza da sprigionare anche contro lo sporco più difficile da rimuovere ed inoltre è presente anche un sistema di illuminazione a LED sulla spazzola che permette di vedere meglio al di sotto dei mobili. La batteria al litio da 22V, che può essere rimossa e caricata comodamente ovunque, assicurando ben 35 minuti di autonomia nella pulizia, mentre il filtro di Rowenta X-Force RH9639 è in grado di catturare fino al 99% della polvere, comprese le particelle più piccole, lasciando l’aria dell’ambiente più pulita.

Grazie alla tecnologia Stop&Go è possibile lasciare la Rowenta X-Force anche in piedi e grazie alla sua modalità aspira briciole, la scopa si smonta con un semplice click, ottenendo sempre ottimi risultati. Il capiente contenitore è capiente 0,55l di immondizia ed è facile da svuotare, mentre i filtri Easy Wash possono essere lavanti anche con l’acqua per tornare alla massima efficienza. La Rowenta X-Force RH9639 è dotata poi di una vasta scelta di accessori utili per contrastare qualsiasi genere di situazione come una bocchetta piatta per le zone strette, una spazzola per divano, due spazzole integrate per pulire tutti i dettagli ed un filtro aggiuntivo.

