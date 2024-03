Aspirapolvere senza fili a un prezzo STRACCIATO! Lo paghi solo 119€

Se siete alla ricerca di una nuova scope elettriche senza filo per tenere pulita facilmente casa vostra, non fatevi sfuggire l'offerta su questo Aspirapolvere Senza Fili 6 in 1 di Yisora. Si tratta di un modello dotato di controlli touch, luci LED sulla spazzola per illuminare il pavimento e catturare meglio la polvere e ricco di accessori, in offerta su Amazon a soli 119,99€ anziché 179,99€, con uno sconto del 33%.

Aspirapolvere senza fili 6 in 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo aspirapolvere è dotato di tutti gli accessori necessari per pulire al meglio ogni angolo della casa, compresi gli angoli più remoti. Grazie al motore da 300W e una potenza di aspirazione di 33KPa, riesce a soddisfare tutte le esigenze, anche quelle di chi ha animali in casa e ha bisogno di un aspirapolvere capace di rimuovere in maniera efficace i peli degli animali. La batteria integrata offre 55 minuti di autonomia, perfetta anche per chi ha una casa di grandi dimensioni.

Oltre alla spazzola principale dotata di luce LED, tra gli accessori troviamo il kit per installare il supporto a parete, un secondo filtro, la lancia per raggiungere gli angoli e i punti più remoti facilmente e infine una spazzola con setole che lo rende perfetto anche come aspirabriciole. Lo schermo LCD mostra chiaramente la percentuale di batteria residua, dandovi un'idea precisa di quanta autonomia rimane.

Questo aspirapolvere senza fili 6 in 1 offre un ottimo rapporto qualità / prezzo e ha tante caratteristiche interessanti, che lo rendono un acquisto azzeccato soprattutto ora che è scontato del 33% e può essere acquistato soli 119,99€ anziché 179,99€. Non fatevelo scappare!

Vedi offerta su Amazon