Barbecue Klarstein 4in1 scontato di oltre 100€ su eBay

Il Prime Day 2021 è ormai tra noi e, come prevedibile, a partire dalla mezzanotte si sono attivate tantissime offerte interessanti, alle quali portali come eBay stanno cercando di rispondere. Una delle migliori risposte proviene proprio dalla sezione de “Gli Imperdibili” del noto portale di compravendita, nella quale sono presenti occasioni di acquisto che vi permetteranno di risparmiare oltre il 50% su diverse categorie merceologiche, tra le quali è presente oggi anche quella dedicata al giardinaggio.

Una delle migliori offerte di oggi coinvolge proprio un prodotto appartenente alla categoria menzionata pocanzi, con protagonista il barbecue Klarstein Brooklyn-BBQ Grill, il cui prezzo di listino di 234,99€ viene fatto crollare a soli 129,99€. Come scopriremo di seguito, il barbecue proposto dal portale non è uno di quei modelli che siamo soliti vedere, bensì una variante 4in1, che vi permetterà di grigliare, cucinare, affumicare o usarlo come braciere.

Stiloso e stabile, il barbecue Klarstein Brooklyn-BBQ Grill è composto da 3 segmenti modulabili verniciati a polvere, i quali vi permetteranno di utilizzarlo a seconda delle vostre esigenze di cottura. Come per ogni barbecue che si rispetti, questo modello vanta una comoda impugnatura per facilitarne lo spostamento e, ovviamente, non manca un termometro integrato e diverse aperture di ventilazione per regolare la temperatura. Infine, viene fornito con uno strumento utile per affumicare, 2 griglie, una vaschetta per l’acqua e un braciere estraibile. Insomma, con questa soluzione avrete modo di cuocere le vostre pietanze in tanti modi differenti, e lo sconto applicato da eBay fa sì che questo prodotto sia davvero vantaggioso e da non lasciarsi sfuggire.

