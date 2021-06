Le migliori offerte del Prime Day 2021

Arriva il Prime Day 2021! Dopo tanta attesa, partono finalmente le offerte del nuovo evento Amazon dedicato allo shopping ed ai clienti Prime, con offerte che, senza sosta, riempiranno le pagine del portale fino alla chiusura dell’evento che, come saprete, corrisponderà alla fine della giornata di martedì 22 giugno. Avrete quindi 48 ore per accaparrarvi il meglio delle offerte Amazon di queste due giornate, ben chiaro che molti dei prodotti proposti potrebbero non avere disponibilità capaci di durare così a lungo, con stock limitati specie per ciò che riguarda i prodotti più ambiti come, ad esempio, la tecnologia di alto livello o, perché no, i tantissimi prodotti d’abbigliamento che stanno affollando le pagine dello store già da ora.

C’è spazio davvero per tutto: dalla tecnologia ai prodotti per la casa, passando per abbigliamento e moda, senza dimenticare gli articoli più ambiti dello store, come smart TV, smartphone, periferiche gaming e gli immancabili prodotti Amazon Echo! Ed il bello è che tutti, ma proprio tutti gli articoli sono caratterizzati da sconti imperdibili a cui, ovviamente, avranno però accesso solo ed esclusivamente i clienti Amazon Prime con un abbonamento attivo, senza il quale non si potrà usufruire degli ottimi sconti proposti dall’azienda!

Ecco perché, prima di procedere, vi suggeriamo anzitutto di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti! Al costo di appena 36 euro all’anno (o 3,99€ al mese), Amazon Prime non solo vi permetterà di accedere alle offerte del Prime Day, ma vi offrirà anche l’accesso a tantissimi servizi extra, vi offrirà anche l’accesso a servizi come Amazon Prime Video, con film e serie TV in esclusiva, o ancora: Amazon Music, e di centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, senza contare i contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming!

A ciò si aggiungono, infine, anche le orma note spedizioni gratuite, che vi permetteranno, già da sole, di “ripagare” il servizio in pochissimi mesi, o anche meno qualora siate studenti visto che, come forse saprete, potrete addirittura ricevere uno sconto per la metà del prezzo con l’ottimo programma Amazon Prime Student, che offre i medesimi servizi (e vantaggi) ad un prezzo davvero imbattibile!

Ciò detto, partire da questo stesso articolo vi proporremo la nostra rassegna con tutte, ma proprio tutte, le imperdibili offerte di questo Prime Day 2021, guidandovi così verso gli acquisti che proprio non potete lasciarvi scappare, e con una serie di articoli che non mancherà di trattare buona parte delle categorie merceologiche dello store. Partendo da qui, dunque, avrete accesso non solo ai link diretti per l’acquisto dei prodotti con gli sconti più pregevoli e stuzzicanti, ma anche una serie di comodi link (che aggiungeremo nel corso delle prossime ore) relativi agli articoli di categoria a cui potrete far riferimento per i vostri acquisti, nella speranza che questo vi aiuti ad accedere più rapidamente alle numerosissime offerte che affolleranno lo store.

Di seguito, dunque, vi offriamo quelle che sono – a nostro giudizio – le offerte Amazon che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire in queste 48 ore di Prime Day 2021. Ovviamente, al di la di questa proposta, l’invito è quello di seguire la nostra verticale dedicata alle offerte che, col passare delle ore, e già a partire da ora, si riempirà di sconti e promozioni relativi all’Amazon Prime Day 2021.Qualora, poi, questo articolo non fosse sufficiente a saziare il vostro appetito da shopping, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, non solo per questo Prime Day, ma anche per tutti i giorni dell’anno. Buono shopping e buon Prime Day 2021!

Amazon Music – i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono abbonarsi risparmiando grazie alla migliore offerta di sempre: quattro mesi di uso gratuito con accesso illimitato a oltre 75 milioni di brani senza pubblicità e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music.

con accesso illimitato a e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music. Audible – i clienti Prime avranno accesso ad un periodo di uso gratuito di Audible di 30 giorni e, confermando l’iscrizione, riceveranno un buono regalo Amazon del valore di 15€ da utilizzare su migliaia di prodotti, nonché il 20% di sconto sull’abbonamento Audible per i 12 mesi successivi . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora.

e, confermando l’iscrizione, riceveranno da utilizzare su migliaia di prodotti, . L’abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all’ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora. Kindle Unlimited – 3 mesi di uso gratuito di Kindle Unlimited. Approfitta dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i clienti Prime idonei.

