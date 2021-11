Black Friday 2021: 10 offerte sotto i 20€ che non puoi perdere!

Finalmente ci siamo! Il Black Friday entra nel vivo dell’azione, infatti quest’oggi potrete trovare offerte incredibili, che coinvolgono tantissimi prodotti di diversa natura, venduti chiaramente dai migliori rivenditori online. In questo articolo, tuttavia, vogliamo soffermarci su Amazon, presentandovi una piccola rassegna delle migliori occasioni sotto i 20,00€!

Il nostro obiettivo, dunque, è quello di consentirvi di risparmiare decine e decine di euro sull’acquisto dei vostri articoli desiderati e non solo, con una selezione che include articoli appartenenti a più categorie online. Prima di passare ai prodotti, è doveroso sottolineare che, per poter ricevere velocemente i vostri prossimi acquisti, è necessario essere abbonati al servizio di Amazon Prime.

Yankee Candle

Le candele Yankee Candle sono le migliori del mercato, ed ora sono disponibili ad un prezzo inferiore ai 20,00€, motivo per cui sono super consigliate. Troverete una vasta di selezione di gusti, a partire dal cotone asciugato al sole con note verdi e fiori bianchi. Queste candele hanno una durata variabile da 110 a 150 ore, dunque rappresentano una soluzione duratura e riutilizzabile per più tempo.

Echo Dot di 3ª generazione

Non è un caso che l’Amazon Echo Dot sia uno dei migliori articoli sotto i 20€. Permette, infatti, di accedere ad un sacco di funzioni con Amazon Alexa, e dunque consente di impartire ordini a tutti gli elettrodomestici e oggetti intelligenti sparsi per la casa. Oltre a ciò, è possibile impostare sveglie personalizzate oppure ascoltare musica.

La profezia dell’armadillo di ZeroCalcare

Tra i migliori articoli da acquistare, consigliamo assolutamente “La profezia dell’armadillo” di ZeroCalcare, che rappresenta un bestseller assoluto. Vi attende l’Artist edition, un tomo con copertina rigida e delle vignette inedite tutte da scoprire. Insomma, se siete degli amanti del fumettista romano non potete farvi sfuggire questa opportunità.

Caffè Borbone Respresso

Un altro best seller assoluto è il Caffè Borbone Respresso dato che, con un esborso vicino ai 15€, permette di portarsi a casa ben 100 capsule compatibili con tutte le macchine da caffè Nespresso. La miscela blu dona un equilibrio perfetto tra corpo, persistenza e dolcezza, con un sapore nobile, dal carattere vigoroso e dall’aroma intenso.

Pellini Caffè in Grani

Per chi possiede una moka oppure una macchina da caffè senza macinatore, è consigliabile l’acquisto del Pellini Caffè in Grani. Si tratta di una miscela di ottima fattura, composta da caffè tradizionale e da arabica, per offrire un gusto intenso, ricco e armonioso, come quello del caffè tradizionale italiano.

God of War Hits – PlayStation 4

God of War è un capolavoro assoluto, ed è super consigliato per questo Black Friday 2021, in quanto permette di vivere in prima persona le avventure di Kratos e di suo figlio. Questo videogioco dura circa 30 ore e sfrutta appieno il potenziale di PS4 e PS4 Pro, ma è anche compatibile con PS5.

Dixit di Asmodee Italia

Dixit di Asmodee Italia è un affascinante gioco di carte e narrazione che permette di stimolare l’immaginazione e la fantasia, dunque rappresenta il perfetto compagno per la famiglia e per gli amici. Permette ai giocatori di intraprendere un viaggio in un universo onirico e poetico, con un’edizione rinnovata con tabellone funzionale, strumenti di votazione e regolamento.

Tazza di tè del gatto

È vero… non si tratta di un oggetto hi-tech, ma sappiamo che a molti di voi interessa possedere una tazza di thè stravagante. Infatti, quella proposta vanta un cappuccio a forma di gatto con un porta filtro dalle sembianze di un pesce. Insomma, una buona idea per trascorrere una buona serata in compagnia di una serie televisiva.

Caricatore USB Joomfeen

Compatibile con quasi tutti i dispositivi attualmente in circolazione, il caricabatteria di Joomfeen è un altro prodotto super consigliato per questo Black Friday 2021. Permette, infatti, di ricaricare più smartphone contemporaneamente alla velocità della luce, grazie alla tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0.

Adattatore USB-C Yootech

Insieme al caricabatteria, vogliamo consigliarvi anche un adattatore. Si tratta di un prodotto indispensabile per chi possiede dispositivi con porte USB differenti. Infatti, quello prodotto da Yootech, permette il collegamento di tutti i dispositivi con USB-C a quelli con USB-A tradizionali, come power bank, adattatori e caricabatterie.

