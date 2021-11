Black Friday Adidas: sconti fino al 50% su scarpe e abbigliamento!

Black Friday significa sconti e prezzi vantaggiosi su qualsiasi tipologia di prodotti, tra cui tutto ciò che riguarda il settore dell’abbigliamento e delle calzature, per questo oggi vi segnaliamo alcuni capi molto interessanti che potete portare a casa a un prezzo stracciato sullo store Adidas: felpe, pantaloni, giubbotti, scarpe e tutto ciò che può servirvi per un inverno all’insegna dello stile e della comodità, con promo che toccano il 40% e il 50% di sconto!

Adidas propone capi in offerta, disponibili già da oggi, per uomo, donna e bambino, con un mare di proposte differenti, in grado di accontentare tutte le tasche e tutti i gusti, dal più classico e sportivo, fino allo streetwear: cosa state aspettando ad aggiungere qualche acquisto al vostro carrello?

Tra tutte le categorie di abbigliamento, e non solo, proposte da Adidas, è difficile anche per noi riuscire a decidere quale mostrarvi, tra le comodissime felpe da donna potete trovare: la Essentials con cappuccio e le classiche 3-Stripes, distintive del marchio, scontata del 30% e quindi a soli 38,50€ contro i soliti 55,00€; la versione più giovanile, a crop top ma sempre con le 3 stripes, allo stesso identico prezzo e in 3 possibili colorazioni, rossa, grigia e nera. Tra i modelli maschili invece spicca la Felpa Trefoil Warm Up Crew, sempre tra i capi più tradizionali e classici di Adidas, a soli 30€!

Per quanto riguarda le calzature, c’è veramente molta carne al fuoco e a prezzi veramente convenienti: le tipiche e apprezzatissime Superstar Originals da uomo hanno un ribasso del 30% e al momento potete portarle a casa per soli 84€ mentre le Scarpe Coast Star da donna sono a soli 39,98€! Un vero affare e un ottimo motivo per rinnovare il proprio armadio durante il Black Friday!

Concludendo questo articolo, non solo vi consigliamo di dare uno sguardo a tutta la nostra selezione di capi interessanti, qui in fondo, ma vi suggeriamo anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, per ricevere ogni giorno quelle che sono le migliori offerte relative a: offerte generiche, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

