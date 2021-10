Black Friday Amazon: 10 coupon da utilizzare subito!

Il Black Friday 2021 non è più così lontano, tant’è che non manca poi molto a quel magico periodo dell’anno in cui, sia dentro che fuori la rete, si accalcheranno offerte a tutto spiano! Insomma, ci si aspettano grandi cose dall’appuntamento del 26 novembre 2021, anche se sappiamo già che Amazon non si limiterà ad un solo giorno di sconti, ed anzi si darà da fare a lungo per promuovere la propria piattaforma affinché sia al centro degli interessi del grande pubblico.

Un esempio in tal senso, sono i tantissimi coupon che il portale sta già immettendo in rete, e che sono disponibili direttamente sulle pagine dei singoli prodotti! Ed il bello è che molti sono anche prodotti già scontati, con la risultante di uno sconto doppio su tantissimi articoli che, spaziando tra le più disparate categorie merceologiche, vi daranno la possibilità di acquistare dalle cuffie ai massaggiatori, dalle powerbank ai giocattoli, il tutto a prezzi davvero modici!

Di seguito, dunque, abbiamo raccolto per voi quelli che sono 10 prodotti provvisti di coupon che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire, e che Amazon ha reso disponibili proprio per mantenere alta la nostra attenzione in vista del prossimo Black Friday 2021. Si tratta di prodotti di ogni tipologia e livello e che, per questo, certamente potranno incontrare i gusti di tantissimi di voi.

Prima di procedere, tuttavia, vi ricordiamo che è sempre utile non farsi trovare impreparati per le giornate di saldi di Amazon e che, proprio per questo, può aver senso iscriversi al servizio Amazon Prime che, oltre a garantirvi un accesso anticipato di 30 minuti alle “Offerte Lampo”, vi permetterà di godere anche di servizi extra come l’ottimo Amazon Prime Video, i cui film e serie TV in esclusiva sono ormai, già da tempo, tra i favoriti di chiunque ami usufruire dei servizi in streaming in stile Netflix.

Inoltre, vi suggeriamo anche di tenervi aggiornati grazie ai nostri quattro canali Telegram dedicati agli sconti, attraverso i quali avrete la possibilità di restare aggiornati sulle occasioni da non perdere, tanto durante il Black Friday che nel resto dell’anno. I canali sono tematici, e sono dedicati alle offerte in generale, ai prodotti hardware & tech, all’abbigliamento ed ai prodotti per lo sport ed infine ai prodotti cinesi.

Powerbank EnergyCell – 15% di sconto

Piccola, compatta e con una capacità di 10.000 mAh, la powerbank targata Energy Cell , di per sé, costerebbe meno di 13 euro, ma grazie ad Amazon il prezzo si fa ancora più conveniente, giacché sul portale è disponibile, fino al 28 di Ottobre, un coupon attivabile direttamente sulla pagina prodotto, che decurta questa powerbank di un corposo 15%! Carica al 100% in sole 4 ore, è una powerbank compatta e funzionale, perfetta da portare in giro per qualsiasi necessità. Imperdibile!

Caricatore OIVO per DualSense PS5 – 5% di sconto

Otima alternativa all’accessorio ufficiale a marchio PlayStation, questo caricatore per pad DualSense a marchio OIVO, costa la metà dell’originale, e si propone con una forma del tutto simile a quello ufficiale per PS5. Oltre al prezzo, tuttavia, c’è anche un’importante differenza, in quanto il prodotto OIVO integra, sulla parte frontale, di indicatori LED, che indicano lo stato di ricarica dei pad, così che non li teniate in corrente più del necessario. Equipaggiato con un chip che regola la tensione elettrica per non danneggiare la batteria interna del DualSense, il caricatore OIVO è una scelta ideale per chi vuole tutto, ma alla metà del prezzo, specie considerando l’ottimo sconto del 5% attivabile, fino al 31 ottobre, direttamente sulla pagina del prodotto!

Honor MagicWatch 2 – 20 euro di sconto

Dislplay AMOLED da 1,39″, risoluzione 454 x 454 a 326 PPI, processore Kirin A1 e un design pulito e accattivante, sono solo alcune delle caratteristiche dello splendido Honor MagicWatch 2. Uno smartwatch bellissimo e dall’aspetto elegante, dotato praticamente di ogni feature desiderabile in uno smartwatch, ma col vantaggio di costare poco meno di 150€, il che è uno smacco non da poco per la concorrenza, venduta a prezzi decisamente maggiori. Tecnologia di fascia alta, sensori di ogni tipo (tra cui il sempre ottimo SpO2), ed una resistenza all’acqua di 50 metri, rendono Honor MagicWatch 2 una scelta ideale da fare, o da farsi, specie considerando il coupon sconto da 20 euro che, fino al 31 ottobre, è attivabile direttamente sulla pagina prodotto!

Honor Band 6 – 5 euro di sconto

Ancora Honor, ancora un prodotto di altissimo livello! Honor Band 6 è una delle migliori smart band in circolazione, complice non solo i suoi oltre 100 quadranti diversi, la sua resistenza all’acqua, ed n campionario di funzioni da top di gamma (monitoraggio sonno, ciclo mestruale e sensore SpO2, solo per citarne alcune), ma anche per il suo form factor davvero diverso dal solito, che si pone a metà tra il classico design “a bracciale”, rilanciato sul mercato da Xiaomi, ed un quadrante di forma quadrata tipico di alcuni smart watch. Il risultato è una band con uno schermo ampio ed appagante, forte di un display AMOLED che con i suoi 1,47″ farà la gioia di chi vuole avere al polso un accessorio comodo e ricco di funzionalità! Già scontato su Amazon a meno di 50€, può essere vostro con un ulteriore sconto attivabile sulla pagina prodotto da 5 euro, e valido fino al 31 ottobre.

Tastiera Logitech Keys-To-Go – 15% di sconto

Piccola, sottile e leggerissima, la tastiera Logitech Keys-To-Go è stata squisitamente progettata per chi studia o lavora in mobilità, ed ha bisogno di avere con sé strumenti compatti ma performanti, come tablet e, per l’appunto, tastiere. Compatibile con dispositivi iOS e Android, siano essi tablet o smartphone, la Logitech Keys-To-Go è una scelta intelligente, ma non propriamente economica, ed ecco perché val la pena approfittare non solo del suo prezzo scontato su Amazon (58,99€), ma anche e soprattutto del coupon attivabile sulla pagina prodotto che, fino al primo novembre, vi darà la possibilità di risparmiare un ottimo 15% extra!

Smartwatch Amazfit GTS – 10 euro di sconto

Già scontato su Amazon a soli 89,90€, lo smartwatch Amazfit GTS è una scelta sensata per chiunque voglia avere al polso un dispositivo che sia efficiente, ricco di funzionalità, ma che non superi il tetto dei 100 euro il che, considerato il mercato degli smartwatch, è un’impresa impossibile, a meno di non ricadere in brand sconosciuti del mercato cinese, con tutto ciò che ne consegue. Amazfit, che è poi un marchio Amazon, è invece un brand affidabile, i cui prodotti occupano una fascia di prezzo bassa, ma senza lesinare sulla qualità dei materiali o sulle performance. Dotato di ogni tipo di funzione, tranne il rilevamento di ossigeno nel sangue, lo smartwatch Amazfit GTS ha un design semplice ma gradevole, un quadrante di buona qualità da 1,65″, ed offre una durata della batteria davvero sorprendente, ideale per chi indossa tutti i giorni lo smartwatch e non vuole rischiare di rimanere con la batteria a secco. Insomma, un buon dispositivo che, fino al primo novembre, gode anche di un coupon attivabile con uno sconto extra di 10 euro.

Pistola massaggiante Mebak 3 – 10% di sconto

Già scontata su Amazon a poco meno di 120 euro, la pistola massaggiante Mebak 3 è l’ideale per chiunque soffra di costanti dolori muscolari dati, ad esempio, dall’attività sportiva o dalla postura. Dotata di 7 attacchi intercambiabili per la testa, è silenziosa e pratica da usare, e si propone con ben 5 impostazioni di velocità che vanno dai 640 ai 3.200 rpm. Equipaggiata con una performante batteria al litio da 2600 mAh, può massaggiare ininterrottamente dalle 3 alle 6 ore a seconda della velocità, e grazie ad Amazon può anche essere vostra con un extra sconto di 30 euro che, fino al 26 novembre, vi permetterà di acquistarla a meno di 100 euro! Un affare!

Massaggiatore elettrico per collo e spalle – 10% di sconto

Se siete alla ricerca di un prodotto che sia in grado di massaggiarvi spalle, schiena, collo, ma anche altri punti del corpo come le gambe, allora questo massaggiatore è quello che fa per voi! Disponibile già ad un prezzo davvero economico (29,99€), questo prodotto si propone con 8 testine e ben tre velocità di massaggio, attuato attraverso un movimento bidirezionale integrato, che punta a simulare la pressione che si farebbe con le mani. Dotato anche di un sistema di riscaldamento integrato, per massaggi ancor più confortevoli e rilassati, è certamente uno di quegli articoli che andrà a ruba nelle prossime ore, specie considerando il coupon sconto applicabile sulla pagina prodotto che, fino al 3 novembre, abbasserà il prezzo del 10%!

Drone Sanrock U52 – 20% di sconto

Scontato in questo momento di ben 20 euro, il drone Sanrock U52 è disponibile su Amazon a poco meno di 80 euro, a cui si somma, fino al 10 novembre, un ulteriore ribasso attivabile in pagina prodotto pari al 20%! Insomma, parliamo di un vero affare per chiunque sia alla ricerca di un dispositivo con cui divertirsi e compiere i primi passi nel mondo della dronistica. Un mercato ricco di opzioni, certo, ma non così abbordabile. Dotato di una videocamera HD a 1080P, con un angolo regolabile di 90°, offre uno slot SD in cui salvare i filmati di volo, e viene controllato direttamente tramite smartphone, che viene agganciato ad un comodo controller wireless provvisto di stick analogici. Adatto per i principianti, gode anche di una funzione di auto-decollo e di auto-atterraggio, che ne facilita l’utilizzo, e grazie alla funzione “One Key Return”, non vi basterà che la pressione di un pulsante per farlo ritornare alla base in tutta sicurezza, e tramite volo automatico. Insomma, non male per un prodotto da meno di 100 euro.

Auricolari true wireless Soundcore Life P2 – 12 euro di sconto

Già protagoniste svariate volte della nostra rassegna dedicata alle offerte, i Soundcore Life P2 sono auricolari true wireless di ottima qualità che, a dispetto dei circa 70 euro del loro costo originale, possono essere spesso acquistati in sconto su Amazon. Dotati di driver dalle performance strepitose, e da una batteria in grado di garantire ben 7 ore di riproduzione continuata, i Soundcore Life P2 sono impermeabili (con certificazione IPX7!), esteticamente gradevoli, e godono anche di un extra sconto che, fino al 31 ottobre, vi permetterà di acquistarli con una extra decurtazione al prezzo di 12 euro! Un affare che vi permetterà di portarvi a casa questi ottimi auricolari a meno di 38 euro!

