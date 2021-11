Black Friday Amazon: 10 elettrodomestici da cucina da acquistare per forza!

Manca poco meno di una settimana al Black Friday 2021, uno degli appuntamenti più importanti per lo shopping online, e non solo. Venerdì 26 novembre, dunque, rappresenta l’occasione perfetta per acquistare i vostri articoli preferiti a prezzi stracciati, con sconti che talvolta possono raggiungere percentuali di sconto superlative.

In questo articolo, dunque, abbiamo pensato di illustravi i dieci migliori elettrodomestici da cucina, in particolare le soluzioni da acquistare senza pensarci due volte su Amazon, in questo momento storico. Chiaramente, prima di passare alla nostra rassegna, vi ricordiamo che abbiamo scelto articoli di diversa natura e di fasce di prezzo differenti. Non mancheranno aggiornamenti settimanali, cosicché possiate avere una panoramica sempre aggiornata.

Echo Show 5 del 2021

Non è strettamente un elettrodomestico da cucina, ma può diventarlo grazie ad Amazon Alexa. Infatti, l’Echo Show 5 di Amazon può interagire con voi per fornirvi in tempo reale le migliori ricette in rete. Essendo un dispositivo intelligente, possiede una serie di funzionalità come effettuare una videochiamata, guardare una serie televisiva e tanto altro ancora.

Frullatore ad immersione Aifeel

Il frullatore a immersione multifunzione sviluppato da Aifeel è il perfetto compagno da cucina perché possiede ben quattro accessori: un tritatutto da 500 ml, un bicchiere da 600 ml, una frusta antiruggine e un montalatte in acciaio inox. Per questo motivo vanta molteplici funzioni, il tutto ad un prezzo decisamente contenuto!

Bilancia smart Touseeda

Dotarsi di una bilancia smart è praticamente indispensabile al giorno d’oggi, motivo per cui vi consigliamo di acquistare la soluzione di Touseeda. Non promette nulla di eccezionale, rispetto ai suoi concorrenti, ma è disponibile ad un prezzo eccezionale, impreziosito da uno sconto sbalorditivo per questo Black Friday 2021!

Moulinex HF4568K ClickChef

Siete interessati all’acquisto di un robot da cucina? Vi consigliamo l’acquisto del Moulinex HF4568K ClickChef! Stiamo parlando di un prodotto eccezionale, capace di aiutare tutti i casalinghi e le casalinghe ad eseguire un gran numero di ricette! Ci sono 5 programmi di cottura e un numero praticamente infinito di ricette!

Friggitrice ad aria Innsky

Dotarsi di una friggitrice ad aria è sempre di buon auspicio per poter gustare nei migliori dei modi i cibi fritti, come nel caso di polpette, patatine e quant’altro. Uno dei migliori prodotti è quello commercializzato da Innsky, in quanto vanta una capienza di 5,5 litri e un sacco di funzioni utili per dare diverse soluzioni culinarie.

Russell Hobbs 21850-56

Siete alla ricerca di un articolo che possa avere più funzionalità? Niente paura! Ci pensa il Multicooker Russell Hobbs 21850-56! Si tratta di un prodotto che vanta undici programmi per cuocere un gran numero di alimenti, ossia: riso, slow cook, stufato, carne, pesce, zuppa, cottura a vapore, yogurt, porridge e pane/torte.

Braun HM3135 MultiMix 3

Se siete interessati ad acquistare uno sbattitore elettrico, allora vi consigliamo l’acquisto del Braun HM3135 MultiMix 3. Stiamo parlando di un prodotto economico, utile ad impastare tantissimi alimenti oppure per montare creme dolci.

Djive Vacumate Ultralight

Tra i prodotti più ricercati troviamo l’aspirapolvere Djive Vacumate Ultralight. Si tratta di un articolo che vanta un buon rapporto qualità/prezzo, e permette di rimuovere senza sforzo polvere, briciole, peli di animali domestici e tanto altro ancora. Grazie alla stazione di ricarica, l’Ultralight è sempre pronto all’uso e garantisce un’autonomia di 25 minuti.

Woltu #1825

Il Mini forno per pizza Woltu #1825 è l’ideale per cuocere la pizza facilmente e, soprattutto, velocemente. Vanta diverse funzioni di cottura, in modo tale da adattarsi ad altri alimenti oltre alla pizza, come nel caso di biscotti, patatine, panini e pane. Oltre a ciò, possiede un timer di 30 minuti e un regolatore per la temperatura, che varia dai 100 ai 250 gradi centigradi.

Panasonic NN-GD38HSSUG

Siete alla costante ricerca di un forno microonde? Il Panasonic NN-GD38HSSUG può essere la vostra scelta ideale. Con una capacità di ben 27 litri, questo prodotto può contenere tanti alimenti simultaneamente, in modo tale da ottimizzare il tempo per riscaldare il pranzo o la cena. Vanta anche 17 programmi automatici (8 con teglia steam+) e diverse modalità di cottura!

