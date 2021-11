Black Friday Amazon: 10 fantastiche idee regalo in vista di Natale!

Il Black Friday sta giungendo alle fase conclusive e abbiamo spolpato moltissime delle offerte presenti sulle pagine di Amazon ma in questo articolo vogliamo fare qualcosa di diverso e non per forza legato alle offerte in corso. Vogliamo suggerirvi alcuni prodotti che vale la pena acquistare per fare un ottimo regalo di Natale. Abbiamo scelto prodotti di varie categorie per soddisfare più o meno tutti i gusti, quindi non sono prodotti tecnologici ma tutto quello che ci è sembrato adatto come presente per le festività che stanno arrivando.

Passiamo quindi da candele profumate e rasoi, da set lego iconici a semplici calendari dell’avvento, senza dimenticare qualche giocattolo o gli ormai immancabili spazzolini elettrici. Quindi sia bene di utilizzo comune, sia prodotti per lo svago e il tempo libero. Eccovi quindi i nostri consigli per i regali di Natale sfruttando il Black Friday di Amazon!

Come sempre vi ricordiamo che se volete usufruire dei vantaggi della spedizione veloce su Amazon dovete sottoscrivere il convenientissimo Amazon Prime. Nel caso siate degli studenti, inoltre, l’abbonamento al servizio è a meta prezzo con Amazon Prime Student!

Vi ricordiamo inoltre che è possibile iscriversi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Continuate a seguirci per tutte le migliori offerte del Black Friday 2021. Buono shopping!

Idee regalo dal Black Friday di Amazon

Set regalo Yankee Candle

Un regalo perfetto per gli amanti del famoso marchio di candele, conosciuto per le numerose e particolare profumazioni create nel corso degli anni. Il set Yankee Candle è una collezione di 8 candele profumate, ovviamente a tema natalizio, pensate proprio per dare la classica e meravigliosa atmosfera festosa che caratterizza questo periodo dell’anno. Le candele, inoltre, sono inserite in una deliziosa scatola color avorio, decorata con stelle brillanti per garantire un packaging attinente e accattivante. Ultime, ma non per importanza, le profumazioni presenti, che poi sono le vere protagoniste del prodotto: Christmas Magic, Angel’s Wings, Snow in Love, Sparkling Cinnamon, Evergreen Mist, Warm Cashmere, All is Bright e Spiced Orange! Il tutto a soli 34,99€

VEDI OFFERTA

Pukka Calendario dell’Avvento 2021

Ispirato al design delle Selection Box Pukka, il Calendario dell’Avvento Pukka non è il classico calendario pieno di dolcetti di cioccolata, è pensato per tutti gli amanti del tè e, ovviamente, per decorare la propria casa a tema natalizio ma con molto stile. All’interno, giorno per giorno, troverete 24 buonissimi tè e tisane biologiche preparati con ingredienti naturali al 100%, Vegetariani, kosher e no-OGM: insomma non solo un ottimo pensiero da acquistare per se stessi o per un amico, ma anche per il pianeta! L’1% del ricavato di questa scatola viene donato a favore di cause ambientali, altra caratteristica a favore di questo articolo che potete acquistare a 11,99€!

VEDI OFFERTA

Jumanji Deluxe in Legno

Chi può dimenticarsi il grande classico degli anni ’90 con protagonista un meraviglioso Robin Williams? La risposta è: assolutamente nessuno. Proprio per questo Jumanji Deluxe è una fantastica idea regalo per Natale, il gioco è inserito in una custodia di legno di alta qualità e include un tabellone ispirato al mondo dell’iconica pellicola già citata, con tanto di pedine identiche! Da non sottovalutare, anche perché è stato il vincitore ufficiale dei Toy Industry Awards nel 2018: un modo divertente per passare le feste, in ottima compagnia e in nome di un grande classico del cinema, a soli 28,99€!

VEDI OFFERTA

Braun MGK5280 9-In-1 Nero/Blu, Regolabarba Uomo

Se state cercando un prodotto utile nella quotidianità, funzionale e a un ottimo prezzo, vi segnaliamo Braun MGK5280, un regolabarba da uomo tutto-in-uno, ovvero un kit rifinitore uomo 9-in-1 ideato per rasare in totale sicurezza barba, viso, capelli, naso e orecchie, con un rasoio Gillette Fusion5 ProGlide in omaggio. Il regolabarba vi propone una rasatura pulita e ha una batteria dalla lunga durata e 13 impostazioni di lunghezza, per essere sempre precisi, infatti il motore adattivo Braun consente al taglia barba elettrico di rilevare le barbe più folte e di adattarsi automaticamente per una piacevole esperienza di rifinitura. Al momento potete acquistarlo a 38,99€!

VEDI OFFERTA

Oral-B Smart 4 4500 Spazzolino Elettrico

Sempre in tema di routine quotidiana e utilità, Oral- B Smart 4 è in promozione, il prodotto permette una pulizia accurata dei denti, per gengive sempre sane grazie ai suggerimenti in tempo reale, che aiutano durante lo spazzolamento! Rimuove fino al 100 % in più di placche e sbianca i denti, togliendo le macchie superficiali che si formano sulla superficie dentale. Oral-B Smart 4 è un prodotto di altissima qualità che garantisce il controllo della pressione di spazzolamento per non minacciare mai le proprie gengive, inoltre sono presenti 3 modalità di spazzolamento: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili, Sbiancante! Lo trovate a 49,99€!

VEDI OFFERTA

Un viaggio Smartbox

Dopo due anni di grande sofferenza causata dal COVID, è ovvio che uno dei primi pensieri di questo Natale potrebbe essere quello di partire per una bella vacanzetta rilassante. Una “toccata e fuga”, giusto quanto basta per staccare un p’ la spina e godersi qualche giorno di quiete e di relax, specie se in compagnia di qualcuno di speciale. Se l’idea vi stuzzica, allora sarete felici di sapere che, proprio in occasione del Black Friday di Amazon, sul portale sono in sconto anche tantissimi pacchetti “Smartbox”, grazie ai quali potrete godervi una piccola vacanza, lontani dallo stress, senza il bisogno di dover organizzare chissà cosa. I prezzi sono ottimi, e si parte addirittura da meno di 30 euro per le esperienze in Italia più semplici e “a portata di mano”, per salire poi a cifre più consistenti per i viaggi in Europa o per i soggiorni più prolungati. Il bello è che, anche qualora non poteste partire subito, i pacchetti Smartbox potranno essere utilizzati anche molto dopo l’acquisto o, perché no, magari direttamente il prossimo anno. L’acquisto, infatti, non richiede un utilizzo immediato, e potete approfittare dell’occasione per mettere in cantiere un viaggio anche tra diversi mesi, insomma: non ci sono più scuse per non regalarsi un po’ di pace e di relax.

VEDI OFFERTA

Smartband Xiaomi Mi Band 6

Un must degli acquisti di questo Black Friday 2021, la Xiaomi Mi Band 6 è semplicemente la smart band più acquistata di questi mesi, e forse anche la più acquistata in generale sul mercato. Parliamo di un prodotto di una qualità straordinaria, venduto però ad un prezzo ridicolo, tanto che attualmente è persino in sconto su Amazon a circa 40 euro! Il bello è che parliamo persino della versione più recente di Mi Band 6, ovvero quella da poco proposta da Xiaomi, e che inlcude anche un chip NFC, grazie al quale potrete effettuare i vostri pagamenti proprio come fosse una carta contactless. Oltre a ciò c’è la solita qualità delle smartband Xiaomi, con tanto di bellissimo display AMOLED da 1,56″, con una risoluzione di 326 PPI, sensore per il tracciamento SpO2, impermeabilità fino a 5 ATM, e oltre 30 modalità di allenamento. Se non è questo un regalo perfetto…

VEDI OFFERTA

Bombe da bagno Satin Naturel

Diventate uno degli articoli più acquistati (e regalati) degli ultimi anni, le “bombe da bagno” sono nulla più che sfere profumate contenente sapone e, sostanzialmente, una generosa dose di bicarbonato e sali da bagno che, una volta immerse nella vasca da bagno, si sciolgono istantaneamente, colorando l’acqua e rilasciando una fitta e piacevole schiuma. Ormai ne esistono in commercio di ogni tipo e marca, ma quelle che vi offriamo noi, oltre ad essere in sconto su Amazon a soli 22,49€ (prezzo originale: 38,99€), sono prodotte con oli essenziali ed al 100% naturali, e sono del tutto prive di coloranti tossici. Sono prodotte dal marchio Satin Naturel, ed arriveranno a casa vostra in un lussuoso e gradevole cofanetto regalo, che include al suo interno 7 bombe da bagno di varie misure e tutte richiamanti l’aspetto di dolci e cioccolato. Non le più economiche presenti su Amazon, ma certamente tra le migliori.

VEDI OFFERTA

LEGO Creator Expert ECTO-1 Ghostbusters

Uno dei set LEGO più iconici di sempre e dedicato ad un film che ha segnato la storia. Questa riproduzione della ECTO-1 di Ghostbusters è quanto di meglio possa chiedere un amante del famoso film, sopratutto se anche collezionista di LEGO. Siamo di fronte al più grande e dettagliato modello di ECTO-1 che potete possedere con dettagli incredibili come l’antenna di tracciamento sul portapacchi, la postazione con mitragliatore, la trappola per fantasmi mobile e tutti gli interni della Cadillac Miller-Meteor del 1959. Quale occasione migliore per festeggiare l’uscita del nuovo film al cinema se non regalarsi questo meraviglioso set?

VEDI OFFERTA

Amerigo Whisky Stones Set di Regalo di 2 Bicchieri da Whiskey

Se siete amanti del Whisk(e)y o avete amici che sono appassionati, saprete sicuramente che per gustarlo nel modo corretto bisogna avere “l’attrezzatura” giusta. Non sempre si pensa a questi particolare ma questo stupendo set Amerigo per Whisky è sicuramente il regalo perfetto per ogni appassionato. All’interno della stupenda scatola di legno troverete un set per degustare al meglio i vostri whiskey e nel dettaglio: 2 bicchieri esclusivi da Whiskey, due sottobicchieri in granito e 8 cubetti in granito per raffreddare le vostre bevande. Una splendida confezione regalo che saprò far felice ogni appassionato!

VEDI OFFERTA

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!