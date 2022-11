Il Black Friday è un momento di offerte davvero imperdibile praticamente su tutti quanti gli store e, tra le varie cose, anche su Amazon. A disposizione avrete davvero di tutto a prezzi folli: prodotti tech, elettrodomestici, articoli per la cura della persona, capi d’abbigliamento e molto altro ancora! Nella lista di oggi però, non abbiamo deciso di parlare dei migliori smartphone o dei migliori notebook a disposizione durante questo periodo di ribassi. Si tratta di una lista più particolare!

Qui di seguito, infatti, troverete ben 7 prodotti scontati e disponibili a meno di 20€, una somma davvero irrisoria per molti degli articoli che vi stiamo proponendo. Luci perfette per il Natale, t-shirt nerd, puzzle in 3D e molto altro ancora a prezzi davvero imbattibile e solo per poco!

Striscia LED USB per monitor e TV| -15%

Questa striscia LED da 2M, da applicare dietro il vostro monitor o la vostra smart TV, vi assicura una retroilluminazione eccellente ed è ideale per pannelli che vanno dai 40″ ai 60″. L’alimentazione, inoltre, funziona perfettamente con qualsiasi televisore dotato di porta USB, spegnendosi e accendendosi di conseguenza. Questa luce a LED ha 16 colori RGB e 4 modalità dinamiche per accompagnare al meglio qualsiasi scena di film, serie TV o videogiochi.

Cappello con luce LED | -26%

Questo berretto in maglia sfrutta una piccola ma intensa luce LED integrata e ricaricabile, che può illuminare fino a 9 metri di distanza, in modo tale da permettervi di vedere meglio anche al buio. Ciò vi permette di avere una torcia sempre con voi, in caso di necessità, pur mantenendo le mani libere. Il berretto ha 3 livelli di luminosità che possono essere modificati con un semplice tocco, vi permettono di adattarvi a qualsiasi ambiente per l’occasione e, in più vi assicura di avere una luce da ricarica rapidamente semplicemente tramite un cavo USB.

Puzzle 3D Rolife Tower Bridge | -20%

Siete stanchi dei classici puzzle? Questo modello 3D è la proposta perfetta per voi ed è scontato a un prezzo folle. I pezzi numerati e le istruzioni illustrate dettagliate lo rendono facile da montare e bellissimo da utilizzare come decorazione in qualsiasi stanza. Tutti i pezzi sono realizzati in legno in compensato di betulla naturale e, per completarlo, ci vorrà circa un’ora e mezza totale. In più, avendo anche 3 piccole luci ad arricchire il risultato finale, avrete bisogno anche di 3 pile a bottone.

Tenda Luminosa HOYIBO | -24%

Se volete qualcosa di più particolare di semplici strisce di luce, potrete portarvi a casa questa meravigliosa tenda a LED lunga ben 3M. Si tratta di un prodotto ideale per decorare la vostra casa in vista dell’imminente festa di Natale. Potrete controllare l’interruttore per scegliere tra 8 diverse modalità tramite il pulsante sul cavo USB. Non meno importante, vi assicura un basso consumo energetico, fondamentale in questo periodo di rincaro bolletta, buona sicurezza e alta affidabilità.

Borsa a tracolla, portafoglio e porta telefono | -20%

Siete solite portare delle borse enormi e dispersive, quando in realtà avete bisogno solamente di avere telefono, soldi e documenti a portata di mano? Questa borsa a tracolla è l’opzione perfetta per voi. In primis, è dotata di una tasca capiente, molto facile da utilizzare per inserire cellulare, chiavi o altri piccoli oggetti. Lateralmente ha uno spazio dedicato interamente a banconote, monete e documenti. Un acquisto imperdibile, soprattutto durante questo periodo di super sconti su Amazon.

Epilatore per sopracciglia 2 in 1 | -20%

Questo epilatore elettrico offre due diversi tipi di testine da cambiare facilmente, in modo tale da soddisfare le esigenze di bellezza di diverse parti del viso e anche del corpo, sopratutto quella delle sopracciglia. Può essere utilizzato non solo come un rifinitore, ma anche come un dispositivo di rimozione dei peli superflui su labbra, naso, braccia, gambe, schiena, ascelle, bikini e altro ancora. Inoltre, il rasoio per sopracciglia è ricaricabile tramite una semplice presa USB e può essere collegato a alimentatori e adattatori mobili. È ecologico ed economico, da avere sempre con sé per qualsiasi evenienza.

T-shirt WhyKiki di Ruffy |-20%

Immancabile anche un capo d’abbigliamento ma, in questo caso, si parla di un capo d’avvero imperdibile per gli amanti dei grandi classici di anime e manga. Stiamo parlando di una bellissima T-shirt da uomo dedicata al mondo di One Piece. Si tratta di una maglia realizzata in 100% Cotone, a manica corta e nella classica colorazione nera, ideale da indossare tutti i giorno con un tocco di “mondo nerd”.

