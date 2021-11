Dyson Supersonic Black Friday, le migliori offerte

Il mese in cui si terrà il Black Friday è arrivato e noi di Tom’s Hardware stiamo già cercando di mettervi sulla buona strada, ovvero quella che vi porterà al maggior risparmio, suggerendovi quali sono i prodotti più ambiti che potreste trovare in sconto durante questo attesissimo evento. Come anticipato in diverse occasioni, le offerte potrebbero iniziare già diverse settimane prima del 26 novembre che, ricordiamo, sarà il giorno del vero e proprio Black Friday, i cui sconti continueranno poi fino al Cyber Monday.

Come volevasi dimostrare, diversi store hanno già pubblicato una sorta di anteprima dedicata a questa ricorrenza annuale di origine americana, che ogni anno permette a chiunque di risparmiare cifre notevoli su qualsiasi tipologia di prodotti. Al momento possiamo solo immaginare quali saranno gli innumerevoli articoli che crolleranno di prezzo nelle successive settimane, ma in questa occasione vogliamo consigliarvi di tenere d’occhio il Dyson Supersonic, ossia l’asciugacapelli per eccellenza del noto produttore di elettrodomestici.

Il Dyson Supersonic è progettato per offrire il meglio a prescindere dalla tipologia dei vostri capelli e dispone di tecnologie che vi consentiranno di beneficiare di un’asciugatura rapida con il minimo calore, oltre che di accortezze che permetteranno ai capelli di non danneggiarsi. Una di queste consiste nel controllo intelligente del calore, che tiene conto della temperatura ambiente per far sì che i capelli mantengano la loro luminosità naturale, oltre che asciugarsi rapidamente.

Inoltre, asciugare a basse temperature significa proteggere il cuoio capelluto. A tal proposito, Dyson produce diversi accessori (acquistabili separatamente) che aiuteranno ad abbassare ulteriormente la temperatura dell’elettrodomestico senza compromettere l’asciugatura, oltre a numerosi altri accessori che vi permetteranno di ottenere uno stile professionale direttamente dalla comodità di casa. Ad ogni modo, all’interno della confezione troverete una spazzola tonda da 35 mm, utile per dare forma e volume ai capelli durante lo styling, e un pettine progettato per scorrere facilmente sia i capelli bagnati che asciutti.

Insomma, un asciugacapelli senza compromessi ed ecco perché consigliamo di tenerlo d’occhio già a partire da ora perché il suo prezzo potrebbe ridursi drasticamente, permettendovi di fare un ottimo affare, i quali non mancheranno neanche quest’anno. Di seguito troverete gli store che vi permetteranno di acquistare il Dyson Supersonic. Nel frattempo, vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Dyson Supersonic, dove acquistarlo al Black Friday

