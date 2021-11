Dyson V15 Black Friday, le migliori offerte

Dopo avervi consigliato di tenere gli occhi aperti sull’asciugacapelli Dyson Supersonic che, in vista del Black Friday, potrebbe calare di prezzo, vi suggeriamo ora un altro elettrodomestico del brand che dovreste controllare da ora in poi perché potrebbe subire un trattamento simile, nonostante si tratti di uno degli ultimi prodotti presentati dal marchio. Stiamo parlando dell’aspirapolvere Dyson V15 Detect, il top di gamma della nota azienda specializzata negli elettrodomestici, nonché l’aspirapolvere senza fili per eccellenza.

Presentato intorno alla metà di quest’anno, il Dyson V15 Detect non è mai andato in offerta finora ed ecco perché potrebbe essere la volta buona vedere il suo prezzo diminuire durante il Black Friday. Come ogni anno, le offerte del fatidico evento tendono ad iniziare diverse settimane prima e, a tal proposito, abbiamo già assistito a diversi sconti di anteprima, che hanno anticipato un po’ quello che ci attende nelle prossime settimane.

Come detto, non possiamo avere la certezza che il Dyson V15 Detect venga scontato prima, durante o dopo il famoso evento di origini americane, motivo per cui riporteremo in calce una serie di store che potrebbero decidere di piazzarlo in offerta da un momento all’altro. Se siete interessati a questo aspirapolvere senza fili, dunque, suggeriamo di aggiungere questo articolo ai preferiti del vostro browser e di controllarlo periodicamente al fine di verificare un eventuale cambio di prezzo. Prima di lasciarvi alla lista degli e-commerce, però, riassumiamo le caratteristiche principali di Dyson V15 Detect.

Secondo quanto dichiarato dal produttore e come confermano le numerose recensioni, il Dyson V15 Detect vi permetterà di rilevare le particelle di polvere invisibili all’occhio, grazie ad un laser integrato nella spazzola. Il rilevamento laser, monitorato tramite un apposito display presente sull’aspirapolvere, è affiancato da una tecnologia di rilevamento acustico della polvere, che servirà ad adattare la potenza di aspirazione per una pulizia ottimale delle superfici, merito di un sensore piezoelettrico. Di nuova generazione anche la spazzola integrata, ora in grado di rimuovere automaticamente i capelli da quest’ultima grazie ad una sofisticata tecnologia di anti groviglio.

La potenza di aspirazione di questo aspirapolvere è superiore a qualsiasi altro modello, permettendovi di non lasciare sul pavimento neanche le briciole più piccole. Il sistema di filtrazione a 5 strati sarà capace poi di trattenere la fuoriuscita di polvere fino a 0,3 micron. Insomma, un aspirapolvere senza fili che porta la pulizia domestica ad un nuovo livello, allungando ulteriormente il vantaggio in termini di prestazioni sulla concorrenza, la quale fatica a tenere il passo di Dyson. Il compromesso da pagare è ovviamente il prezzo, ma ribadiamo che questo potrebbe riservare delle sorprese durante l’imminente Black Friday.

Dyson V15 Detect, dove acquistarlo al Black Friday

