La settimana del Black Friday sta per giungere al termine, eppure le promozioni sono piuttosto tante e soprattutto variegate. Infatti, in questo articolo vogliamo focalizzare la vostra attenzione sulla nuova iniziativa di Foot Locker, che consente a tutti gli interessati di acquistare le migliori sneaker in circolazione a prezzi decisamente contenuti, con sconti che possono raggiungere fino al 50%.

Le nuove offerte del Black Friday 2022 di Foot Locker sono disponibili sul catalogo online del colosso statunitense, ma attenzione moltissimi dei prodotti compatibili sono soggetti ad esaurimento scorte, motivo per cui vi consigliamo caldamente di valutare velocemente il vostro prossimo acquisto e di procedere con il pagamento.

Chiaramente, come abbiamo specificato implicitamente, gli articoli compatibili con la promo sono davvero tantissimi e, soprattutto, variegati. I brand che hanno aderito a questa tornata di sconti sono i migliori al mondo, e troviamo Vans, Nike, Adidas, Converse e tanti altri ancora. Potrete trovare i grandi classici che hanno segnato la storia oppure le nuove collezioni da non sottovalutare.

Tra le tante proposte del portale, vi suggeriamo di dare uno sguardo alle scarpe Nike Jordan Max Aura, ora vendute al prezzo di 79,99€ anziché 119,99€, in particolare nella variante caratterizzata dalla triplice colorazione bianco, nero e rosso. Si tratta di scarpe che possono migliorare sensibilmente il comfort in qualsiasi circostanza, grazie alla presenza di un sistema di ammortizzazione leggera, che prende ispirazione dai modelli precedenti.

Delle scarpe che sono in grado di migliorare le prestazioni durante una partita di basket e donano una serie di accorgimenti estetici e strutturali da non sottovalutare, come nel caso del supporto sul tallone. Invece, per quanto concerne la tomaia, questa è composta da vera pelle, da pelle sintetica e da poliestere, che fungono appunto come un’ammortizzazione esterna.

Ciò detto, il nostro consiglio è quello di rimandarvi all'acquisto del prodotto, invitandovi anche a consultare la pagina Foot Locker dedicata all'offerta, per non perdere questa grossa opportunità di risparmio su tantissimi prodotti del catalogo.

