Dopo un periodo di offerte senza paragoni, soprattutto se si considera la durata delle promozioni, iniziate verso la metà di novembre, Black Friday e Cyber Monday sono ufficialmente terminati, pertanto è giunto il momento di fare un riepilogo riguardo a come si sono comportati gli italiani, in particolare i lettori di Tom’s Hardware.

Le vendite sono state tantissime, a cui ovviamente abbiamo contribuito anche noi di Tom’s tramite i nostri canali dedicati alle offerte, e non poteva che essere diversamente, dato che non sono mancate occasioni strepitose, nonché i cosiddetti errori di prezzo, che hanno permesso ai più veloci di accaparrarsi prodotti a prezzi inimmaginabili.

Come avrete constatato durante il Black Friday, le offerte hanno coinvolto ogni settore merceologico, dalla tecnologia ai prodotti per la casa, ed ecco perché potrebbe interessare ai più curiosi scoprire quali sono stati i prodotti più acquistati nelle ultime settimane. Un articolo da non perdere dunque, anche perché su alcuni prodotti vi è ancora uno sconto allettante, paragonabile a quello degli ultimi giorni. Insomma, bando alle ciance e spazio alla curiosità, non prima però di avervi invitato ad entrare nei nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

Friggitrice Cosori CP158

Il Black Friday 2022 ha visto protagonista numerose friggitrici ad aria, ma la più acquistata è stata la Cosori CP158, nonostante l’offerta sia scaduta diversi giorni prima del previsto. I lettori di Tom’s, grazie anche ai nostri suggerimenti, non hanno fatto un acquisto sbagliato, poiché parliamo di una friggitrice ad aria moderna e con tante funzioni, oltre che con un ampio display a LED, con tanto di pulsanti touch dedicati a ogni singolo programma di cottura.

VEDI SU AMAZON

Cuffie Sennheiser HD 450SE

Tra i prodotti più acquistati ci sono anche le Sennheiser HD 450SE che, ancora una volta, sono state proposte a un prezzo stracciato. Un acquisto azzeccato, visto che parliamo di un paio di cuffie Bluetooth di alta qualità, oltre che confortevoli da indossare. Hanno una buona cancellazione del rumore attiva, controlli intuitivi e un pulsante per attivare gli assistenti vocali Alexa, Siri e Google Assistant.

VEDI SU AMAZON

Game Drive Seagate per PlayStation

Questo hard disk esterno con licenza ufficiale PlayStation appare tra gli acquisti più frequenti del Black Friday 2022, segno che molti videogiocatori necessitano di uno spazio extra per la memorizzazione dei propri giochi. La soluzione Seagate è compatibile con PS4 e PS5 e permette di archiviare fino a 50 giochi, per poi trasferirli velocemente sulla console al momento opportuno. I lettori di Tom’s hanno preferito la versione intermedia, ossia quella da 2TB.

VEDI SU AMAZON

Friggitrice ad aria Ultenic K10

La Cosori CP158 non è stata l’unica friggitrice ad aria a essere acquistata durante il Black Friday, poiché le statistiche dicono che in tanti hanno acquistato anche la Ultenic K10. E avete fatto bene, dato che con meno di 100 euro vi siete portati a casa una friggitrice non solo capiente e ricca di programmi, ma anche smart, con la possibilità quindi di comandarla da remoto tramite smartphone e tablet oppure con Alexa.

VEDI SU AMAZON

Echo Dot 5° generazione

Nonostante siano stati presentati da poco, gli Echo Dot di 5° generazione hanno goduto di un grosso sconto, permettendo di essere acquistati a meno della metà del loro prezzo di lancio. Molti possessori di Echo della passata generazione, o chi ancora non aveva acquistato finora un assistente vocale, hanno potuto quindi fare un upgrade senza spendere troppo. Gli ultimi Echo Dot sono ovviamente stati migliorati, con le novità più interessanti che si trovano nella qualità audio e nel display LED, che ora può visualizzare anche le previsioni del tempo, i titoli delle canzoni e molto altro.

VEDI SU AMAZON

Auricolari Samsung Galaxy Buds2

Non sorprende il fatto che molti lettori di Tom’s abbiano approfittato dell’offerta sugli ottimi auricolari true wireless Samsung Galaxy Buds2, visto che sono stati proposti a meno di 70 euro. Un affare senza se e senza ma, dato che si tratta di dispositivi in grado di garantire chiamate chiare e una riproduzione musicale equilibrata, con i vantaggi della cancellazione attiva dei rumori. A far schizzare in alto gli acquisti sono state anche le 4 colorazioni, tutte scontate al prezzo più basso di sempre.

VEDI SU AMAZON

Rifinitore Philips MG7720

In molti hanno approfittato anche delle ottime occasioni riguardanti i prodotti per la cura della persona. La più convincente, almeno per i lettori di Tom’s Hardware, è stata quella sul rifinitore Philips MG7720 che, durante il periodo promozionale, era disponibile a poco più di 30 euro. Anche questo è stato un affare per chi è riuscito a prenderlo, poiché parliamo di un rifinitore impermeabile e con ben 14 accessori, adatto per barba, capelli e corpo.

VEDI SU AMAZON

Controller Microsoft per Xbox

Anche i videogiocatori hanno avuto modo di cogliere al volo delle offerte interessanti. A dimostrarlo sono i tanti acquisti riguardanti il controller Microsoft per Xbox, la cui disponibilità a singhiozzo fortunatamente non ha influenzato le vendite, segno che gli utenti sono rimasti sull’attenti e non hanno indugiato troppo.

VEDI SU AMAZON

Echo Dot 5° generazione con orologio

Come anticipato pocanzi, i dispositivi Echo sono stati tra quelli a far registrare le vendite più alte. Oltre al classico Echo Dot, in molti hanno acquistato anche il modello di 5° generazione con orologio, attratti dal fatto che i nuovi modelli possono ora visualizzare anche le previsioni del tempo, i titoli delle canzoni e molto altro, oltre all’orario.

VEDI SU AMAZON

Candele profumate Yankee Candle

Complice anche l’arrivo delle festività natalizie, in tantissimi hanno approfittato delle offerte riguardanti le bellissime e profumate candele Yankee Candle, da anni ormai scelte da chi è alla ricerca di un prodotto in grado di contribuire alla perfetta atmosfera natalizia. Qui abbiamo riportato quella a base di note balsamiche di pino, ma gli acquisti sono stati altrettanto alti su molte altre profumazioni.

VEDI SU AMAZON

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!