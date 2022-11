Tra gli store che hanno anticipato anche quest’anno il Black Friday di circa una settimana vi è quello Acer, dove si sono attivate una serie di occasioni, molte delle quali imperdibili, dedicate a chi si appresta a cambiare il proprio computer o gli accessori per la propria postazione di lavoro o da gioco.

Al contrario di come si potrebbe immaginare, le offerte non dureranno fino al 28 novembre, giorno del Cyber Monday, ma scadranno a mezzogiorno del 24 novembre o addirittura prima qualora le scorte dovessero esaurirsi. Capirete quindi che muoversi velocemente sarà fondamentale, poiché i prodotti scontati di 400 e 500 euro potrebbero essere i primi a terminare.

Se cercate il massimo risparmio, non potete che acquistare il Predator Helios 300, nella configurazione denominata “PH315-54“, che si caratterizza per la presenza di uno dei migliori processori Intel di 11° generazione e per l’ottima GeForce RTX 3060 con 6GB di memoria dedicata. Le altre specifiche vanno di pari passo con i due componenti principali, con RAM da 16GB e SSD da 1TB, entrambi ad alte prestazioni, cosicché non facciano da collo di bottiglia.

Prestazionalmente parlando, la configurazione di questo Predator Helios 300 vi permetterà di svolgere le operazioni più pesanti in modo fluido, con un occhio di riguardo ovviamente al gaming, dove la scheda video Nvidia garantirà una buona esperienza di gioco anche con in titoli che supportano il Ray-Tracing, per non parlare poi del DLSS, che vi aiuterà a giocare a risoluzione alte senza perdere troppi FPS. A tal riguardo, la risoluzione dello schermo di questo notebook è di 1920 x 1080, ma siete liberi di collegare un monitor esterno qualora vogliate provare una definizione d’immagine più alta.

La potenza, infatti, non manca e avrete il vantaggio di portarla sempre con voi. Pur essendo un notebook da gaming, infatti, Predator Helios 300 non pesa tanto e non è neanche spesso come ci si potrebbe aspettare da un dispositivo di questo calibro, rivelandosi quindi ottimo anche per i compiti in mobilità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Acer dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

