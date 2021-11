Bomba Amazon! Scopri come ottenere uno sconto di 10€ su qualsiasi prodotto!

Mentre impazzano le consuete offerte giornaliere dai maggiori portali del web, in questo articolo vogliamo tornare nuovamente su Amazon per parlarvi di un’iniziativa incredibilmente vantaggiosa, soprattutto se accoppiata con altre imperdibili offerte del portale. Infatti, il noto rivenditore permette ora a tutti i suoi clienti (o meglio, a tutti coloro che sono ritenuti idonei ndR) di ottenere uno sconto di 10,00€ su qualsiasi acquisto. In questo articolo vi spieghiamo come funziona questa iniziativa e come ottenere il vantaggio.

Per poter ricevere questo piccolo beneficio è necessario, dunque, esserne pienamente idonei. Amazon ha comunicato che i primi 13.000 utenti a collegarsi alla seguente pagina lo diverranno. Per quanto concerne, invece, il procedimento per ottenere lo sconto, di seguito vi illustriamo i passaggi da seguire:

Come primo passaggio è doveroso trovare uno dei punti di ritiro Amazon più vicino alla vostra posizione. Ce ne sono molti sparsi per tutto il nostro territorio. Dopo aver selezionato il prodotto, vi basterà inserire il codice “10PRENDI” e seleziona il punto di ritiro Amazon come indirizzo di consegna in fase di pagamento. Come terzo ed ultimo passaggio, vi basterà completare l’ordine entro e non oltre il 31 dicembre 2021. L’importo minimo dev’essere di almeno 25,00€.

Sebbene il termine dell’iniziativa sia ancora lontano, il nostro consiglio è quello di affrettarvi, dato che i primi 13.000 utenti saranno in grado di ottenere lo sconto, motivo per cui vi rimandiamo alla pagina generale degli sconti di Amazon, così da poter visionare tutte le proposte del portale e scegliere quella che meglio si addice alle vostre esigenze e, soprattutto, al vostro budget.

Infine, prima di lasciarvi al vostro acquisto, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se desiderate inserire alcuni buoni sconto durante l’acquisto di prodotti sul web, vi consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata, al seguente indirizzo. Buon divertimento e buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!