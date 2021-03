Caffè Starbucks Dolce Gusto, con 8 confezioni 2 in omaggio!

Come avete avuto modo di constatare nel corso del tempo, noi di Tom’s siamo soliti trattare offerte a 360°, o quasi, e quella che stiamo per proporvi adesso siamo convinti che susciterà il vostro interesse, anche perché parliamo di un prodotto che consumiamo ogni giorno, vale a dire il caffè. Vi informiamo, dunque, che acquistando 8 confezioni di caffè Starbucks Dolce Gusto, 2 saranno in omaggio!

Per gli amanti del caffè, questa è una grande occasione e lo è ancora di più per coloro che non hanno avuto modo di provare la qualità delle capsule Starbucks Dolce Gusto, qualità che contraddistingue da sempre la linea Dolce Gusto di Nescafé, che è in grado di offrirvi quel sapore unico difficile da troverete in un’altra marca.

La qualità viene accompagnata da un’ampia scelta di capsule brevettate, ognuna contenente un gusto ben specifico, capace di accontentare le preferenze di chiunque. Dal latte macchiato fino all’espresso roast, tutti vantano la qualità tipica di un brand riconosciuto al livello internazionale, che raccoglie i chicchi dai migliori produttori del mondo e che mette in atto processi di tostatura, miscelazione e macinatura all’avanguardia, in modo da garantire la miglior aromatica possibile.

Dal momento che non sappiamo quali sono i gusti del vostro palato, non ci resta che consigliarvi di vistare la pagina dedicata, ma non prima di aver dato un'occhiata alla nostra lista in calce, dove abbiamo riportato alcune delle bevande Starbucks più popolari, tra cui caffè latte, cappuccino, caramel macchiato e molte altre.

