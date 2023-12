Calendario dell'avvento di Tom's: scopri l'offerta del 18 dicembre

Come da tradizione, anche quest'anno vi stiamo aiutando nella scelta dei migliori regali di Natale con tanti articoli a tema, ma abbiamo anche deciso di introdurre una nuova tradizione sulle pagine di Tom's: stiamo parlando della nostra versione tech del classico "Calendario dell'Avvento", che consiste nel proporvi ogni giorno un'offerta particolarmente vantaggiosa. Quest'oggi abbiamo selezionato per voi l'eccezionale Logitech G G502 HERO, uno dei mouse gaming migliori in commercio.

Grazie a uno strabiliante sconto del 52%, infatti, lo pagherete meno della metà del suo valore effettivo, ovvero appena 44,99€ invece di 92,99€. Si tratta quindi di un'occasione perfetta per regalare un ottimo mouse gaming a una persona cara appassionata di videogiochi, a maggior ragione visto l'ottimo sconto offerto da Amazon.

Logitech G G502 HERO, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo mouse è ideale per gli appassionati di gaming che cercano una periferica precisa, resistente e in grado di fare la differenza durante le sessioni di gioco. Il sensore HERO del mouse traccia i movimenti al di sotto del micrometro, offrendo una precisione assoluta nei giochi e nell'uso quotidiano del PC. Con 11 pulsanti programmabili e la possibilità di aggiungere fino a 5 pesi per regolare il bilanciamento e la maneggevolezza, il Logitech G G502 HERO si adatta alle esigenze di personalizzazione di qualsiasi tipologia di utente.

Per chi è abituato a regolare il DPI del mouse, il Logitech G G502 HERO consente di impostare questo valore fino a 25.600 DPI, senza smoothing, filtraggio o accelerazione. La tecnologia LIGHTSYNC aggiunge un tocco di personalizzazione con un'illuminazione RGB personalizzabile, rendendo questo mouse Logitech una scelta eccellente per chi cerca una periferica gaming assolutamente affidabile e completa.

In conclusione, quindi, consigliamo vivamente l'acquisto del Logitech G G502 HERO a tutti i gamer alla ricerca di un ottimo mouse, ma che vogliono anche risparmiare. Per questo non dovreste lasciarvi sfuggire l'occasione di acquistare, per voi stessi o per fare un bel regalo di Natale, questo ottimo prodotto ad appena 44,99€.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi invitiamo, però, a coglierla il prima possibile, dato che le scorte e l'offerta stessa stessa potrebbero terminare a breve. Infine, per non perdervi nemmeno un'offerta del nostro Calendario dell'Avvento, vi suggeriamo di salvare nei preferiti la pagina dedicata alle promozioni.

