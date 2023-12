Calendario dell'avvento di Tom's: scopri l'offerta del 2 dicembre

Oggi siamo al 2 dicembre, il secondo giorno del nostro speciale Calendario dell'Avvento. Grazie a questa nuova iniziativa, vi accompagneremo verso il Natale segnalandovi ogni giorno un'offerta particolarmente vantaggiosa, frutto delle nostre ricerche online per portarvi sempre il meglio della tecnologia a prezzi super convenienti.

La sorpresa che abbiamo riservato per voi oggi riguarda una combo davvero molto interessante che unisce l'Oral-B iO 10, il miglior spazzolino elettrico in assoluto, e l'utilissimo Amazon Echo Pop. Grazie allo sconto del 32% potrete avere questi due dispositivi a soli 349,99€ anziché 516,37€, risparmiando così oltre 166€. Potrete anche dilazionare la spesa in comode rate mensili scegliendo CreditLine come metodo di pagamento.

Oral-B iO 10 + Amazon Echo Pop, chi dovrebbe acquistarli?

Come già accennato, questo spazzolino elettrico è il meglio che il mercato ha da offrire. Grazie alle sue delicate microvibrazioni e alla iconica testina tonda garantisce un livello di pulizia incredibilmente profondo, il tutto preservando la salute delle gengive. Il suo display interattivo vi aiuterà a spazzolare i denti nel modo migliore, indicando se la pressione è eccessiva, corretta o troppo lieve. Inoltre, la IA monitora lo spazzolamento e memorizza il vostro stile, in modo che i consigli per l'igiene orale siano personalizzati in base all'utente.

Con l'acquisto di questo innovativo spazzolino smart riceverete anche il bellissimo Echo Pop, un altoparlante intelligente con Alexa integrato, che vi consentirà di godervi la vostra musica preferita in qualsiasi momento e ovunque. Con Echo Pop, potrete impostare timer, effettuare ordini su Amazon, chiamate e molto altro semplicemente usando la voce. Oltre a soddisfare le esigenze degli appassionati di musica, Echo Pop rappresenta la soluzione ideale per chi desidera espandere la propria rete domotica, dato che può essere usato come hub per il controllo dei dispositivi connessi.

In definitiva, quindi, non possiamo che consigliarvi di approfittare di questa incredibile offerta di Amazon per portare a casa due ottimi dispositivi smart a un prezzo davvero molto vantaggioso. Potrete anche pensare di acquistarli per portarvi avanti con i regali di Natale, in modo da non ridurvi all'ultimo momento e donare ai vostri cari due prodotti utilissimi e di ottima qualità.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione.

