Calendario dell'avvento di Tom's: scopri l'offerta del 4 dicembre

Anche questa mattina vi diamo il buongiorno con la nostra offerta speciale per il Calendario dell'Avvento di Tom's, la nostra nuova iniziativa creata appositamente per consigliarvi, ogni giorno, le offerte più convenienti del momento. Fra le promozioni più interessanti quest'oggi abbiamo scelto per voi la PS5 Standard Disc in combo con God of War Ragnarok (a proposito, avete letto la nostra recensione?).

Un tempo quasi impossibile da reperire, oggi la PS5 può essere vostra a soli 498,00€ anziché 619,99€, grazie allo sconto del 20%. Solitamente a questo prezzo viene venduta la sola console, ma dato che questa promozione include anche l'ultimo capitolo delle sanguinose avventure di Kratos, il risparmio è davvero notevole.

PS5 + God of War Ragnarok, chi dovrebbe acquistarli?

Questa offerta è il regalo di Natale perfetto per tutti gli appassionati di videogiochi che stavano aspettando di avere finalmente fra le mani la PS5. Questa versione della console include anche il lettore, per cui potrete usarla sia per i giochi che per guardare i vostri film su Blu-ray. Grazie a notevoli miglioramenti sia hardware che software rispetto alla PlayStation 4, con PS5 godrete di sessioni di gioco fluide, un'ottima qualità video e caricamenti super veloci.

Insieme alla console next gen di casa Sony troverete anche una copia del bellissimo God of War Ragnarok, imperdibile per tutti i fan delle avventure di Kratos. Grazie a una trama avvincente e a un gameplay fluido e dinamico, questo titolo è la scelta ideale per chi ama i videogiochi d'azione dal gameplay particolarmente brutale.

In conclusione, quindi, non possiamo che consigliarvi di cogliere al volo l'occasione di portare a casa una PS5 nuova di zecca e uno dei videogiochi più divertenti usciti per questa piattaforma a un prezzo di appena 498,00€. Fra l'altro, potrete anche dilazionare la spesa in comode rate mensili con Cofidis.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte e l'offerta stessa stessa potrebbero terminare a breve. Infine, per non perdervi nemmeno un'offerta del nostro Calendario dell'Avvento, vi suggeriamo di salvare nei preferiti la pagina dedicata alle promozioni.

