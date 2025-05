Humble Choice Maggio 2025: The Thaumaturge e altri 7 giochi a MENO DI 13€!

Humble Bundle ha appena lanciato l’attesissimo Humble Choice di maggio 2025, una raccolta imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi su PC. Con un abbonamento mensile di soli 12,99€, potrete aggiungere alla vostra libreria ben otto giochi per Steam, da conservare per sempre, anche in caso di cancellazione dell'abbonamento.

Abbonati ad Humble Choice

Humble Choice, perché abbonarsi?

Il bundle di questo mese offre una selezione variegata di titoli che spaziano tra diversi generi, garantendo un'esperienza di gioco completa e coinvolgente. Tra i giochi inclusi troviamo Amnesia: The Bunker, un survival horror ambientato in un bunker della Prima Guerra Mondiale, dove dovrete affrontare un'entità misteriosa in un ambiente opprimente e claustrofobico. Per gli amanti dell'azione, Evil West vi porterà nel selvaggio West con un mix di combattimenti frenetici e atmosfere dark fantasy.

Se preferite le avventure strategiche, Shadow Gambit: The Cursed Crew vi farà salpare con una ciurma di pirati non morti in un gioco che combina stealth e tattica in un mondo ricco di magia e mistero. Gli appassionati di JRPG non possono perdersi Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, che offre una narrazione epica e un vasto cast di personaggi in un mondo in guerra.

Per i nostalgici, Star Wars: Bounty Hunter vi permetterà di vestire i panni di Jango Fett in un'avventura ricca di azione nell'universo di Star Wars. Ultros vi porterà in un viaggio psichedelico in un metroidvania dai colori vivaci e dalla colonna sonora coinvolgente. Infine, Corpse Keeper offre un'esperienza roguelite dark fantasy, dove dovrete gestire un esercito di non morti in battaglie strategiche. Completano il pacchetto The Thaumaturge - Deluxe Edition, un RPG narrativo ambientato in una Varsavia alternativa del 1905, dove i poteri soprannaturali si intrecciano con le scelte morali del protagonista.

Oltre al valore dei titoli inclusi, l'abbonamento a Humble Choice supporta cause benefiche: il 5% della vostra sottoscrizione mensile viene donato a organizzazioni no-profit. Inoltre, gli abbonati ricevono sconti esclusivi sullo store di Humble e l'accesso al Humble Vault, una libreria rotante di giochi aggiuntivi.

Non lasciatevi sfuggire l'occasione di espandere la vostra collezione con alcuni dei migliori giochi disponibili a un prezzo straordinario, contribuendo al contempo a una causa significativa.

Abbonati ad Humble Choice