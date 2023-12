Calendario dell'avvento di Tom's: scopri l'offerta del 6 dicembre

Oltre ai nostri ormai classici articoli per aiutarvi nella scelta dei migliori regali di Natale, quest'anno noi di Tom's abbiamo deciso di introdurre una nuova tradizione natalizia: il nostro speciale Calendario dell'Avvento. Infatti, ogni giorno dal 1 dicembre vi stiamo proponendo delle offerte particolarmente vantaggiose, frutto della nostra incessante ricerca in rete delle promozioni più convenienti per i nostri lettori. A tal proposito, quest'oggi vi segnaliamo che su Amazon potete acquistare l'ottimo robot aspirapolvere e lavapavimenti Proscenic Floobot X1 a un prezzo incredibilmente basso.

Grazie allo sconto del 30%, infatti, sarà vostro ad appena 279,00€ anziché 399,00€, il che coincide con un risparmio per voi di ben 120,00€. Si tratta di un ottimo prezzo per un prodotto che non ha nulla da invidiare ai migliori aspirapolvere robot in commercio, per cui ve ne consigliamo caldamente l'acquisto. Potete anche scegliere di rendere più agevole il vostro acquisto dilazionando la spesa in comode rate mensili selezionando CreditLine di Cofidis come metodo di pagamento.

Proscenic Floobot X1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Proscenic Floobot X1 è l'ideale per chi cerca un aiuto affidabile nella pulizia di casa. Grazie al suo sistema di svuotamento automatico, garantisce un'autonomia di ben 30 giorni. Questo robot è quindi perfetto per chi ha una vita frenetica e poco tempo da dedicare alle faccende domestiche, ma anche per chi ha animali domestici e necessita di una pulizia efficiente e profonda. Inoltre, con il suo rilevatore di tappeti ad ultrasuoni, assicura una pulizia ottimale su tutti i tipi di superficie senza che sia necessario alcun tipo di intervento da parte vostra.

Il Proscenic Floobot X1 è un aspirapolvere robot di ultima generazione, che combina la potenza di aspirazione da 3000 Pa a un sistema di lavaggio vibrante. Dotato di un serbatoio per la polvere da 290 ml e di uno per l'acqua da 305 ml, offre una pulizia completa e profonda in un unico passaggio. La navigazione assistita, poi, gli permette di mappare la casa per garantirvi una pulizia accurata anche negli angoli solitamente più difficili da raggiungere. Si controlla facilmente grazie all'app, ma essendo compatibile con i più comuni assistenti vocali come Google Assistant e Alexa, potrete usare semplicemente la voce.

In ultima analisi, quindi, l'offerta per il Proscenic Floobot X1 rappresenta un'opportunità imperdibile per tutti coloro che cercano una soluzione pratica ed efficiente per tenere pulita la propria casa. Con uno sconto del 30%, potrete portare a casa un dispositivo di ultima generazione, capace di liberarvi da una delle faccende domestiche più noiose, risparmiando tempo e denaro.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte e l'offerta stessa stessa potrebbero terminare a breve. Infine, per non perdervi nemmeno un'offerta del nostro Calendario dell'Avvento, vi suggeriamo di salvare nei preferiti la pagina dedicata alle promozioni.

