Call of Duty Vanguard: dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 5 novembre 2021, puntuale come ogni anno, arriverà sul mercato l’attesissimo Call of Duty Vanguard, ultimo episodio della celeberrima saga. Un titolo ambientato nella Seconda guerra mondiale e sviluppato da Sledgehammer Games, che è subito diventato attesissimo dai numerosissimi fan della serie. Un gioco che può fin da ora essere prenotato a soli 54,90 euro, ossia a quello che è il prezzo migliore sul mercato. Un’offerta, insomma, da non farsi assolutamente scappare.

Call of Duty Vanguard includerà inoltre anche la celebre modalità multigiocatore della saga e una nuova fantastica esperienza Zombi sviluppata da Treyarch, oltre che una nuova integrazione con il giocatissimo Call of Duty Warzone. Tutto questo può fin da ora essere prenotato a quello che è il miglior prezzo sul mercato. Non male, no?

Nel caso vogliate mettere il prima possibile le mani sul gioco, vi farà decisamente piacere sapere che prenotando il gioco presso GameStop e altri rivenditori selezionati sarà inoltre possibile ottenere l’accesso anticipato alla Beta Aperta.

Di Call of Duty Vanguard non sono purtroppo a oggi state ancora svelate eventuali limited o collector edition. Nel caso venissero mostrate, sarà però nostra cura aggiornare questo articolo, includendole come sempre a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

