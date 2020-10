Canon SX740 con 150€ di sconto nelle offerte del giorno di eBay!

Dopo aver visto le offerte quotidiane di Amazon incentrate sulle tastiere Razer, è giunto il momento di dedicarci anche alle Occasioni Imperdibili di eBay. Con i suoi incredibili sconti che arrivano anche al -75% su una vasta selezione di prodotti, il portale riesce quasi a fornire un’anteprima di quelle che saranno le grandi promozioni di Black Friday e Cyber Monday che avremo a Novembre.

In questa selezione di prodotti, spicca la presenza della fotocamera digitale Canon Powershot SX740, con addirittura 150€ di sconto, arrivando a a 339,99€. Questa fotocamera digitale grazie ai suoi appena 39mm di spessore si dimostra un prodotto piccolo e compatto, perfetto tanto per i viaggi quanto per le situazioni di tutti i giorni in cui si vuole scattare foto e video 4K. Il display LCD è pratico ed orientabile, in modo da osservare sempre cosa si sta scattando, oltre a permettere di scattare incredibili autoritratti.

La fotocamera è composta da un sensore Cmos da 20,3 MP che lavora a stretto contatto con il processore Digic 8 che gestisce attivamente le impostazioni in modo da migliorare le immagini, e grazie allo zoom 40x sarà possibile godersi ogni minimo dettaglio. In modo da ottimizzare la velocità di scatto, l’otturatore di Canon Powershot SX740 è stato reso ancora più veloce, come si può percepire grazie alla modalità di scatto continuo che fino a 10 fps. Oltre alla possibilità di connettersi via USB, per scaricare le foto o i video si possono usare la connessione wi-fi oppure quella bluetooth, con i dispositivi compatibili.

Oltre alla fotocamera Canon Powershot SX740, le offerte con cui eBay chiude la settimana sono numerose, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter trovare quella più in linea con i vostri gusti. Prima di lasciarvi al catalogo di occasioni di eBay vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

