Se vi sono già stati assegnati i primi compiti da fare a casa, a seguito del ritorno a scuola, e vi serve un computer portatile per gestire gli impegni di studio, questo è un ottimo momento per acquistare non solo un notebook HP, grazie al doppio sconto offerto dallo store ufficiale, ma anche un Chromebook, in quanto anch’essi godono di tagli di prezzo interessanti, in particolar modo su eBay.

Sul noto portale di compravendita, infatti, potrete ancora approfittare del coupon “SETT22“, che vi garantirà uno sconto extra del 15% su una serie di Chromebook già precedentemente scontati, consentendovi quindi di acquistarli a cifre molto vantaggiose, al pari delle migliori promozioni annuali. I modelli più popolari ci sono tutti, ma noi consigliamo di acquistare il Lenovo Ideapad 3 nella versione CB 5IJL6, poiché è quella che raramente si trova in offerta.

La sua peculiarità risiede nel processore, che non è il solito modello Intel della fascia entry level, bensì l’ottimo Pentium Silver N di 6° generazione che, pur essendo una CPU mobile orientata al risparmio energetico, funziona a 3.30 GHz ed è composta da quattro core fisici più quattro thread. Dopo aver applicato il coupon, il prezzo originale di 449,90€ calerà a soli 314,41€.

Progettato per la massima semplicità d’uso, il Lenovo Ideapad 3 è un ottimo dispositivo per lo studio e per la condivisione dei contenuti, nonché per l’intrattenimento, merito di uno schermo da 15 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS. I bordi, così come l’intera scocca, sono ridotti al minimo, lasciando lo spazio sufficiente per integrare la webcam frontale e le porte relative alla connettività.

Essendo alimentato da un processore poco energivoro, ma non per questo poco prestazionale, l’autonomia rasente quasi la perfezione, consentendovi di non preoccuparvi che il PC possa abbandonarvi prima della fine della giornata lavorativa, permettendovi quindi di concentrarvi sulle vostre attività. Lato sicurezza ci penserà Chrome OS e i suoi aggiornamenti costanti a tenere i vostri documenti al sicuro e, qualora il sistema rivelasse qualche malware, tornerà automaticamente a una versione precedente del sistema, ripristinando il tutto e facendovi continuare a lavorare come se nulla fosse successo.

Insomma, se stavate aspettando una buona occasione per acquistare un Chromebook a buon prezzo, le offerte eBay abbinate al codice sconto vi mettono su un piatto d’argento questa possibilità, ma dovrete essere veloci perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Non dimenticatevi quindi di passare sulla pagina dedicata che vi abbiamo comodamente linkato.

