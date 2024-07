CMF Phone 1 a soli 200€! Prezzo di lancio

Se non siete nella pelle a causa della nuova super uscita in ambito smartphone, ovvero il nuovo CMF Phone 1, non potete farti scappare l'offerta che porta il prezzo di lancio a soli 199€, scontato dal prezzo originale di 239,00€. Questo significa che potrete risparmiare il 16% sull'acquisto di uno smartphone new entry del settore che sfoggia una fotocamera posteriore Sony da 50 MP con Ultra XDR, un display Super AMOLED da 6,67" e l'esclusivo Nothing OS 2.6. Progettato per offrire prestazioni eccezionali grazie al suo processore e alla batteria che garantisce fino a 2 giorni di autonomia con una sola ricarica, il CMF Phone 1 rappresenta un'eccellente proposta in ambito telefonia!

CMF Phone 1, chi dovrebbe portarlo a casa?

Il CMF Phone 1 è una nuova proposta del settore che si propone come la scelta ideale se state cercando un prodotto di qualità a un prezzo davvero competitivo sul mercato. cercano un dispositivo mobile in grado di offrire prestazioni di alto livello senza compromettere l'efficienza energetica. Grazie al suo processore MediaTek Dimensity 7300 5G e alla memoria RAM espandibile fino a 16 GB, si rivela perfetto per gli utenti che necessitano di velocità e reattività nell'uso quotidiano delle applicazioni, oltre che per la gestione multitasking senza intoppi. La caratteristica del RAM Booster, che permette di sfruttare fino a 8 GB di memoria esistente in più, soddisferà senza dubbio gli amanti della tecnologia che tengono aperte molteplici app contemporaneamente.

Per gli appassionati di fotografia o per chi vuole avere dei bei ricordi in alta qualità, il CMF Phone 1 disvela prestazioni notevoli con la sua fotocamera principale Sony da 50 MP, promettendo scatti dettagliati e ricchi di colore in qualsiasi condizione di luminosità. La modalità AI Vivid e la tecnologia Ultra XDR di cui è dotato, si occupano di perfezionare ulteriormente l'esperienza utente, offrendo immagini vicine alla realtà. In aggiunta, la lunga durata della batteria che raggiunge fino a due giorni di uso con una singola carica e la tampinatura in soli 20 minuti grazie alla ricarica rapida, rendono quest'offerta particolarmente allettante per chiunque desideri un dispositivo affidabile e pronto all'uso in ogni momento.

Offerto a soli 199€ già oggi, rispetto al prezzo di listino di 239€, il CMF Phone 1 è senza alcun dubbio una scelta ideale se volete uno smartphone moderno, potente e disponibile in forte sconto, solo per poco. Il nostro consiglio è di sfruttare questa fantastica offerte di lancio finché siete in tempo, così da fare un bell'upgrade del vostro smartphone!

Vedi offerta su Amazon