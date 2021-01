Collector’s Edition di Cyberpunk 2077 di nuovo disponibile da GameStop!

Collezionisti della rete, adunata! Vi segnaliamo infatti che, non senza sorpresa, sullo store digitale di Gamestop è tornata disponibile (non si sa in che quantità) la desideratissima Collector’s Edition di Cyberpunk 2077, nella sola edizione per PS4. La cosa ottima è che si tratta di edizioni nuove, per altro con un sovrapprezzo di solo un euro rispetto al costo originale, e pertanto disponibili al prezzo originale di 220,98€!

Pur vero che Cyberpunk 2077 è a tutt’ora protagonista di una vicenda molto complessa, tale da aver portato a continue scuse da parte del team di sviluppo, e ad un disastroso tracollo azionario dello stesso, stiamo comunque parlando di uno dei titoli più attesi e coinvolgenti degli ultimi anni, certamente ai limiti dell’ingiocabile su console di vecchia generazione, ma comunque al centro di una road map di aggiornamenti che culminerà, nell’autunno di questo anno, con il tanto atteso update per PS5 e Xbox One X.

Oltre a ciò, stiamo comunque parlando di una delle Collector’s Edition più desiderate e vendute degli ultimi anni, sia perché si tratta di un’uscita davvero molto attesa, sia perché l’edizione contiene al suo interno una serie enorme di gadget e memorabilia, nonché una statua in resina davvero bellissima e dettagliata, e persino una valigetta solida con chiusura magnetica atta a custodire tutti i “goodies” presenti in questa edizione!

Stiamo quindi parlando di un’edizione massiccia, costosa e davvero bellissima! Un vero e proprio must per tutti i fan del gioco che, grazie ad essa, potranno portarsi a casa non solo il gioco, ma anche una Steelbook, una statua alta 25 cm, un artbook, un set di spille, un portachiavi, una guida turistica della città di Night City, delle toppe da mettere sul giubbino, un compendio, un set di cartoline, una mappa della città, un set di adesivi e diversi oggetti bonus da utilizzare nel gioco, il tutto al prezzo di 220,98€.

Disponibile nella sola edizione PS4 (la versione PS5 sarà rilasciata gratuitamente in forma di update per tutti i possessori del gioco), la Collector’s Edition di Cyberpunk 2077 è uno di quegli oggetti che non può assolutamente mancare alla collezione di un appassionato di videogame, e del resto stiamo parlando di un titolo straordinario che, al netto dei suoi problemi, abbiamo premiato tramite recensione con un sonoro 9,3!

Non avendo notizie sulle disponibilità di Gamestop, quel che possiamo è di affrettarvi subito ad acquistare il prodotto, anche perché è plausibile che dopo questa nuova ed inattesa tornata, esso finisca esaurito per sempre, tornando acquistabile solo per mezzo del mercato secondario (e relativi sovrapprezzi). Approfittatene!

