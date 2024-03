STUPENDO bundle di gadget Batman in SCONTO di quasi 50€

Siete fan di Batman, il Cavaliere Oscuro di Gotham? Allora non avete scuse: non potete farvi scappare questo incredibile bundle ricco di gadget a tema, disponibile a soli 79,99€ su eBay rispetto al prezzo originale di 128,89€, permettendovi di risparmiare con uno sconto del 38%! Il bundle include articoli esclusivi come un Batman Lego, un Funko POP di Batman, il Grande Libro di Batman da Panini e due prodotti sorpresa di AbyStyle e McFarlane. Si tratta di un'occasione che nessun fan può farsi sfuggire, specialmente con uno sconto di quasi 50€!

Bundle DC Comics di Batman, chi dovrebbe acquistarlo?

I fan di Batman e del mondo DC Comics non possono perdere la chance di arricchire la propria collezione di gadget e memorabilia a tema con questo ricco bundle, che contiene oggetti da collezione con i Funko POP! e le bellissime action figure di McFarlane. Ogni pezzo è unico e vi regalerà parecchie soddisfazioni una volta posizionato nella vostra collezione!

Il bundle attualmente in offerta su eBay propone un Funko POP! di batman, il Grande Libro di Batman edito Panini che racconta la storia del Cavaliere Oscuro, un misterioso gadget AbyStile e una action figure casuale firmata McFarlane, tutti di un valore di almeno 20€.

L'offerta propone il bundle al prezzo ridotto di soli 79,99€, con uno sconto di quasi 50€ sul prezzo originale di 128,89€. È perfetto per i collezionisti e gli appassionati di Batman e del mondo DC Comics, sia come acquisto personale che come regalo per un fan: non fatevelo scappare ora che è disponibile a un prezzo vantaggioso!

