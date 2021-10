Comet: sconto del 30% sugli elettrodomestici, ma solo fino al 1 novembre!

Mentre impazzano le primissime offerte giornaliere di questo venerdì, vogliamo proporvi una nuova ed interessante iniziativa promossa recentemente da Comet, che permette a tutti gli interessati di acquistare tantissimi elettrodomestici a prezzi decisamente vantaggiosi, con sconti che possono raggiungere percentuali incredibili e con la possibilità di ottenere un extra-sconto del 30% su tutti gli articoli compatibili. Attenzione però, l’iniziativa scadrà il prossimo primo novembre, motivo per cui vi consigliamo di affrettarvi.

Come da tradizione del portale, la lista dei prodotti attualmente in promozione è particolarmente lunga e variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo caldamente di considerare l’acquisto del frigorifero LG GMQ844MCKV. Generalmente venduto a 2.899,00€, oggi e fino a dopodomani è acquistabile a “soli” 1.999,00€, a seguito di uno sconto del 31% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato dal produttore asiatico di ben 900,00€! Con l’extra-sconto del 30%, l’ammontare da pagare scende ulteriormente a 1.399,30€!

Stiamo parlando di un prodotto eccellente, adatto a tutte le famiglie composte da almeno quattro persone, dato che vanta una capacità netta di 458 litri (315 litri per frigorifero e 143 litri per il congelatore). Oltre a ciò, rappresenta un concentrato di tecnologia, a partire dal sistema Filtro Pure N Fresh che, attraverso una ventola con filtro al carbone, purifica l’aria all’interno degli scompartimenti per ridurre al minimo gli odori e mantenere un’aria fresca e pulita.

Grazie alla tecnologia di LG, il compressore LG Lineare Inverter permette a questo frigorifero di essere notevolmente più silenzioso di un altro articolo presente in commercio. Chiaramente, essendo un elettrodomestico di nuova generazione, garantisce un risparmio energetico in bolletta da non trascurare, oltre ad una maggiore affidabilità e durabilità.

Il frigorifero LG GMQ844MCKV rappresenta, dunque, una buona soluzione per tutte le famiglie e ne consigliamo l’acquisto. Chiaramente, questo grande elettrodomestico non è l’unico attualmente in offerta su Comet, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate visionare tutte le proposte del portale.

