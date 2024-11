Con il Black Friday di Internxt risparmi fino all'85%: cloud storage e privacy a prezzi MAI VISTI!

Se siete alla ricerca di una soluzione di archiviazione cloud che garantisca il massimo della privacy e della sicurezza, questa offerta su Internxt merita tutta la vostra attenzione. In occasione del Black Friday, la piattaforma propone uno sconto eccezionale fino all'85% su tutti i piani premium, un'opportunità unica per accedere a uno dei servizi di storage più sicuri sul mercato a condizioni particolarmente vantaggiose.

Vedi offerte su Internxt

Storage cloud Internxt, chi dovrebbe acquistarlo?

Internxt rappresenta la soluzione ideale per professionisti, aziende e privati che non vogliono scendere a compromessi sulla sicurezza dei propri dati. La piattaforma si distingue per un approccio rivoluzionario alla privacy, implementando una crittografia end-to-end e una frammentazione dei file che garantisce che nessun server conservi mai un file completo, ma solo frammenti crittografati accessibili esclusivamente all'utente.

L'architettura del servizio si basa su tecnologie all'avanguardia come la crittografia AES-256 e un sistema "zero-knowledge" che impedisce a chiunque, incluso il team di Internxt, di accedere ai vostri dati. La natura open source della piattaforma, verificata in modo indipendente da Securitum, garantisce massima trasparenza e affidabilità.

La piattaforma offre inoltre funzionalità avanzate come l'autenticazione a due fattori, la possibilità di creare account in modo anonimo e una completa conformità al GDPR. L'interfaccia intuitiva e le applicazioni dedicate per tutti i dispositivi rendono l'esperienza d'uso particolarmente fluida e accessibile.

Con uno sconto fino all'85% sui piani premium, Internxt offre un'opportunità eccezionale per investire in una soluzione di storage cloud di altissimo livello. La combinazione di tecnologie innovative, massima sicurezza e garanzia di rimborso di 30 giorni rende questa offerta particolarmente allettante per chiunque cerchi una soluzione affidabile per la protezione dei propri dati digitali!

