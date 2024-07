Con Mitama, vinci Samsung Galaxy Z Flip5 e buoni spesa da 150€! Scopri come

Il concorso a premi Mitama è un’ottima opportunità per tutti coloro che desiderano fare acquisti intelligenti e avere la possibilità di vincere fantastici premi. Attivo dal 15 luglio 2024 al 6 ottobre 2024, il concorso offre la possibilità di vincere 84 buoni spesa dal valore di 150€ e, in un'estrazione finale, un Samsung Galaxy Z Flip5 del valore di 1.249€. La partecipazione è valida su tutto il territorio nazionale italiano e nella Repubblica di San Marino, ma sono esclusi gli acquisti online.

Come partecipare al concorso Mitama

Partecipare è semplice: basta acquistare almeno 5 prodotti a marchio Mitama in un unico scontrino, con l’eccezione di zaini e trolley. Dopo l’acquisto, è importante conservare lo scontrino e registrarsi sul sito dedicato al concorso, inserendo i dati del documento di acquisto. Al termine della procedura, si saprà immediatamente se si è tra i fortunati vincitori di un buono spesa, da spendere nei punti vendita dell’insegna dove è stato effettuato l'acquisto.

La formula dell’instant win prevede l’assegnazione di un buono spesa al giorno per tutta la durata del concorso, per un totale di 84 buoni. Ma le sorprese non finiscono qui: tutti i partecipanti avranno la possibilità di concorrere anche all'estrazione finale di un Samsung Galaxy Z Flip5, che si terrà entro il 30 novembre 2024. Conservare lo scontrino è fondamentale poiché verrà richiesto in caso di vincita.

Questo concorso Mitama si inserisce quasi perfettamente nel periodo del rientro a scuola, offrendo un motivo in più per scegliere i prodotti di questo brand. Con un po’ di fortuna, oltre a garantirsi articoli di qualità per il nuovo anno scolastico, si potrebbe tornare a casa con un buono spesa o addirittura con l’innovativo Samsung Galaxy Z Flip5. Pertanto, non perdete questa opportunità, partecipate al concorso e scoprite subito se siete tra i vincitori!

