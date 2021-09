Concediti un ultimo weekend di vacanze con gli sconti al 20% di Smartbox!

Se desiderate concedervi un’esperienza indimenticabile in questo ultimo weekend di vacanze, magari con il proprio partner o con la propria famiglia, i cofanetti di SmartBox rientrano sicuramente tra le soluzioni più allettanti. Infatti, sono in grado di offrire la possibilità di viaggiare e condividere tantissime esperienze a prezzi molto ragionevoli, sia sul territorio nazionale che per le principali mete internazionali.

Questa particolare promozione è sicuramente ottima per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di viaggiare durante le vacanze estive, risparmiando decine e decine di euro sui biglietti. I pacchetti compatibili sono davvero numerosi, e spaziano in base ai gusti dei clienti. Difatti, chiunque può acquistare un pacchetto per viaggiare verso località di mare e di montagna, sia per le coppie che per le famiglie numerose, comprese di animali.

Dunque, con questa particolare iniziativa potrete acquistare/regalare un momento di meritato relax, come l’esclusivo pacchetto “In viaggio con amore: romantici soggiorni di 2 notti con cena” a 164,90€ anziché 184,90€, oppure quello relativo a “Fuga di 3 giorni con romantico percorso Spa” al prezzo di 199,90€ al posto di 238,00€.

Chiaramente, visto il gran numero di prodotti attualmente promozionati su Smartbox, vi consigliamo caldamente di visitare la pagina dedicata alla promozione, al seguente indirizzo, e di selezionare proprio quelli che rispettino le vostre esigenze e il vostro budget. Vi ricordiamo che l’iniziativa ha una durata piuttosto limitata, dunque vi consigliamo di affrettarvi!

