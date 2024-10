Conto HYPE <18: gestisci i tuoi risparmi in AUTONOMIA dai 12 anni in su!

Siete alla ricerca di una soluzione finanziaria innovativa e sicura per i vostri figli adolescenti? HYPE ha la risposta che fa per voi. Presentando HYPE <18, il conto con IBAN pensato appositamente per i giovani dai 12 anni in su, HYPE offre un'opportunità unica di educazione finanziaria pratica. Questo conto speciale permette ai ragazzi di gestire il proprio denaro in modo responsabile, sotto la supervisione dei genitori, preparandoli così al futuro finanziario che li attende.

Conto HYPE <18, chi dovrebbe attivarlo?

HYPE <18 si rivolge a genitori lungimiranti che desiderano offrire ai propri figli adolescenti un'esperienza finanziaria concreta e sicura. È l'ideale per i giovani che iniziano a muovere i primi passi nel mondo della gestione del denaro, desiderosi di imparare a risparmiare, spendere consapevolmente e pianificare i propri obiettivi finanziari. Questo conto si adatta perfettamente alle esigenze di studenti che necessitano di uno strumento flessibile per gestire la paghetta, fare acquisti online in sicurezza o mettere da parte i risparmi per progetti futuri.

Il conto HYPE <18 si distingue per le sue funzionalità all'avanguardia, pensate per facilitare l'approccio dei giovani al mondo finanziario. La carta virtuale integrata nell'app consente acquisti online e in negozio in totale sicurezza, mentre i Box risparmi incoraggiano a stabilire e raggiungere obiettivi finanziari. Il cashback sugli acquisti effettuati tramite l'app introduce i ragazzi al concetto di risparmio intelligente. La possibilità di scambiare denaro istantaneamente con i contatti favorisce la socialità finanziaria, rendendo semplici operazioni come dividere il conto della pizza con gli amici.

La sicurezza è una priorità assoluta per HYPE <18. I genitori possono monitorare le attività del conto, mentre i giovani titolari hanno la facoltà di mettere in pausa la carta in qualsiasi momento, garantendo un controllo totale sulle proprie finanze. Il limite di avvaloramento annuo di 7.500€ e il tetto giornaliero di prelievo di 250€ assicurano una gestione oculata del denaro.

HYPE <18 rappresenta un'opportunità straordinaria per introdurre i giovani al mondo della finanza personale in modo sicuro e controllato. Gratuito e facile da attivare, questo conto offre un pacchetto completo di strumenti finanziari digitali, ideali per l'educazione finanziaria pratica degli adolescenti. Con la sua evoluzione automatica in un conto HYPE standard al compimento dei 18 anni, garantisce una transizione fluida verso una gestione finanziaria adulta e responsabile.

