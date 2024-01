Corsair MP600 PRO LPX CROLLA a €116,53! Occasione -37%!

Questo SSD ottimizzato per PS5 vi catturerà con prestazioni estreme, raggiungendo una velocità di lettura fino a 7,1 GB/sec e una di scrittura di 6,8 GB/sec. Il dissipatore di calore in alluminio garantisce una dissipazione efficace e prestazioni costanti. Sfruttate l'occasione per espandere la memoria della vostra console a soli €116,53, risparmiando ben €67,59 sul prezzo originale di €184,21.

Corsair SSD MP600 PRO LPX, chi dovrebbe acquistarlo?

Siete appassionati di gaming su PS5 e cercate un'esperienza fluida senza attese? Il Corsair MP600 PRO LPX è la soluzione ideale per voi. Pensato per l'ampliamento della capacità di archiviazione sulla PS5, questo SSD NVMe PCIe Gen4 x4 è un concentrato di velocità e affidabilità. Con prestazioni da capogiro – velocità di lettura sequenziale fino a 7.100 MB/s e scrittura di 6.800 MB/s – siamo certi che il vostro gameplay sarà più veloce e immersivo che mai. Perfetto per chi non vuole compromessi, vi catturerà per le prestazioni estreme e per il dissipatore di calore in alluminio che assicura un funzionamento costante e senza surriscaldamenti. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di possedere un componente top di gamma a un prezzo accessibile.

Il Corsair MP600 PRO LPX supera tutti i requisiti di Sony per la PS5 e vi permette di caricare enormi file di gioco più rapidamente che mai, direttamente dall'SSD. Inoltre, il design a basso profilo del dissipatore semplifica il montaggio. Il prodotto è ora disponibile a soli €116,53, un prezzo stracciato se considerato contro il prezzo originale di €184,21. Nerd, gamer ed entusiasti della tecnologia: è arrivato il momento di elevare il vostro setup con un upgrade che cambierà le regole del gioco.

L'acquisto del Corsair MP600 PRO LPX è una scelta consigliata per chi vuole migliorare l'esperienza di gioco sulla PS5 con archiviazione extra veloce e affidabile. Offerto a un costo eccezionale di €116,53, rappresenta un affare imperdibile, rispecchiando un risparmio notevole rispetto al prezzo originale di €184,21. Non lasciatevi sfuggire questa occasione di ottenere un upgrade significativo per la vostra console a un prezzo così conveniente.

