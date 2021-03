Crea la cucina dei tuoi sogni con le nuove offerte Mediaworld!

Oltre alle occasioni del Solo per Oggi, dove abbiamo potuto trovare la smart TV Panasonic da 65″ con 450€ di sconto, vogliamo segnalarvi che sullo store di MediaWorld sono arrivate tante offerte che riguardano i grandi elettrodomestici da incasso per la cucina! Questa ghiotta iniziativa è valida esclusivamente per l’online e terminerà il 28 marzo sicché, fino ad allora, avrete l’occasione di acquistare frigoriferi, forni, lavastoviglie e tanti piani cottura. Vi ricordiamo, inoltre, che sul portale di MediaWorld sono disponibili anche altre offerte, infatti questi sono gli ultimi giorni per avvalervi del 50% di sconto su una selezione di dispositivi smart, quindi non lasciatevele sfuggire!

Diversi gli elettrodomestici da incasso presenti in questa promozione ma, tra i vari, vorremmo segnalarvi l’innovativo frigorifero combinato Samsung F1rst, che potrete acquistare a 779,00€, con uno sconto di oltre 500€ dal suo tipico prezzo. Trovare questo frigorifero a questo prezzo è una vera occasione da non perdere, infatti si tratta del primo dispositivo della categoria da incasso a sfruttare appieno la tecnologia Total No Frost, mantenendo sempre costanti i livelli sia di temperatura che di umidità, cosa che va anche ad evitare inutili sprechi energetici. Queste ottime prestazioni interne del Samsung F1rst sono dovute all’impiego doppio sistema di refrigerazione per il frigorifero e per il congelatore, dove ognuno gestisce in modo indipendente la temperatura, evitando anche il conseguente scambio di odori delle varie sezioni.

La vera innovazione del frigorifero Samsung F1rst sta nel suo congelatore che, oltre ad avere un lo speciale ripiano Easy Slide che vi permetterà di posizionare praticamente i cibi più piccoli e sottili, è anche in grado di variare la sua temperatura, potendo così diventare anche un’estensione del comparto frigo, qualora lo spazio di quest’ultimo non fosse sufficiente. Infatti, sempre grazie all’ottimo sistema di refrigerazione, basta un un tocco per passare dai tipici -20°C del freezer, ed arrivare ai 2°C ed avere oltre 19o litri di comparto frigo.

Avrete capito, quindi, che i prodotti inclusi in questa promozione di MediaWorld, oltre al Samsung F1rst, sono tanti e tutti molto differenti tra loro, quindi il nostro consiglio non può che essere quello di visitare anche la pagina dell’iniziativa, entro il 28 marzo. Prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto su MediaWorld, non dimenticate come sempre di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

