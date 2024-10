Credem Link: entro fine ottobre puoi ricevere un buono Amazon di 200€, ecco come!

Siete alla ricerca di un conto corrente online che non solo vi offra servizi all'avanguardia, ma vi ricompensi anche per la vostra scelta? Allora dovreste prestare attenzione a questa offerta di Credem. Il conto Credem Link è ora disponibile con una promozione eccezionale: aprendo il conto entro il 31 ottobre 2024 e utilizzando il codice PROMO200, avrete l'opportunità di ricevere 200€ in Buoni Regalo Amazon.it. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire per chi desidera unire la comodità di un conto online a un bonus sostanzioso.

Prima di aprire un conto, consigliamo di leggere termini e condizioni sul sito Credem.

Vedi offerta su Credem Link

Conto corrente online Credem Link, chi dovrebbe aprirlo?

Il conto Credem Link è la soluzione ideale per chi cerca un conto corrente completamente digitale senza rinunciare al supporto di consulenti esperti. È particolarmente adatto a coloro che preferiscono gestire le proprie finanze tramite smartphone o computer, apprezzando al contempo la possibilità di interagire con professionisti sia in filiale che da remoto. Gli amanti dello shopping online troveranno particolarmente allettante il bonus in Buoni Amazon, che si integra perfettamente con le abitudini di acquisto digitali.

Per ottenere il bonus di 200€ in Buoni Regalo Amazon.it, i nuovi clienti hanno due opzioni: effettuare pagamenti con la carta di debito per almeno 1.000€ complessivi o accreditare lo stipendio o la pensione sul nuovo conto Credem Link. Questa flessibilità permette ai clienti di scegliere la modalità più conveniente in base alle proprie abitudini finanziarie.

L'offerta Credem Link si distingue per la sua completezza e convenienza. Il conto include una carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard con canone gratuito per il primo anno (successivamente 1,5€ al mese), utilizzabile per acquisti e prelievi sia in Italia che all'estero. In alternativa, è possibile optare per una carta di debito nazionale a canone zero. Il pacchetto comprende anche un servizio di Internet Banking gratuito, accessibile sia da PC che tramite l'app Credem Mobile, per una gestione completa e flessibile delle proprie finanze.

Attualmente disponibile con canone zero, il conto Credem Link rappresenta un'opportunità eccellente per chi desidera passare a una gestione bancaria più moderna e digitalizzata. La combinazione di servizi online avanzati, supporto professionale e il generoso bonus di benvenuto rende questa offerta particolarmente attraente. Con la scadenza fissata al 31 ottobre 2024, il momento di approfittare di questa promozione è ora!

Vedi offerta su Credem Link